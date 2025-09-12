Prima pagină » Știri externe » Trump, dezlănțuit după uciderea lui Charlie Kirk: Trebuie să-i batem zdravăn pe radicalii de stânga

Președintele Donald Trump a atacat joi, „radicalii de stânga”, în urma asasinării activistului politic Charlie Kirk, dar și-a îndemnat susținătorii să urmeze o cale pașnică, informează Politico.
Radu Mocanu
12 sept. 2025, 06:47, Știri externe

Președintele Trump a declarat că „radicalii de stânga” reprezintă o amenințare și că „trebuie să-i batem zdravăn”.

Într-un videoclip postat miercuri pe rețelele sociale, acesta a blamat discursul stângii pentru moartea lui Kirk: „Acest tip de retorică este direct responsabil pentru terorismul pe care îl vedem astăzi în țara noastră”.

În același timp, el a subliniat că răspunsul comunității conservatoare ar trebui să fie unul pașnic, menționând „Kirk a fost un susținător al nonviolenței”.

În plus, președintele Trump a anunțat că îi va acorda post-mortem lui Charlie Kirk Medalia Prezidenţială pentru Libertate.