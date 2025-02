Trump impune tarife vamale mari pentru Mexic, Canada şi China

Decizia riscă să declanşeze un război comercial care ar putea afecta puternic economiile tuturor ţărilor implicate şi să producă majorări substanţiale ale preţurilor pentru consumatorii americani, potrivit CNN.

Conform documentului semnat, toate importurile din Mexic şi majoritatea celor din Canada vor fi taxate cu 25%, în timp ce produsele din China vor primi o taxă suplimentară de 10%. Pentru produsele energetice canadiene, precum petrolul şi gazele naturale, taxa va fi mai mică, de 10%, având în vedere că mulţi americani depind de acestea pentru încălzire şi transport.

Reacţiile nu au întârziat să apară.

Preşedintele mexican Claudia Sheinbaum a anunţat că ţara sa va impune propriile taxe de retorsiune şi a respins acuzaţiile administraţiei Trump conform cărora guvernul mexican ar avea o „alianţă intolerabilă" cu cartelurile de droguri.

Premierul canadian Justin Trudeau a anunţat imediat măsuri concrete: tarife de 25% pentru bunuri americane în valoare de 155 miliarde de dolari, dintre care 30 de miliarde vor fi aplicate imediat marţi, iar restul de 125 de miliarde peste 21 de zile.

China, la rândul său, a declarat că va depune o plângere la Organizaţia Mondială a Comerţului şi va lua „contramăsurile corespunzătoare".

Ministerul de Externe de la Beijing a subliniat că tarifele „nu sunt constructive" şi vor submina eforturile comune de combatere a narcoticelor.

Administraţia Trump susţine că măsura vizează reducerea traficului de droguri şi a imigraţiei ilegale. „Trebuie să protejăm americanii şi este datoria mea ca preşedinte să asigur siguranţa tuturor", a declarat Trump într-un mesaj pe Truth Social.

Pentru a implementa tarifele, preşedintele a declarat o urgenţă economică naţională, invocând International Emergency Economic Powers Act (IEEPA).

Experţii şi mediul de afaceri american au reacţionat dur la această decizie. Camera de Comerţ a SUA a criticat măsura, avertizând că „va creşte preţurile pentru familiile americane şi va bulversa lanţurile de aprovizionare".

Industria băuturilor spirtoase, reprezentată de Distilled Spirits Council of the US, Camera mexicană a industriei de tequila şi Spirits Canada, şi-a exprimat îngrijorarea profundă faţă de impact.

Efectele economice ar putea fi vaste, având în vedere că Mexicul, China şi Canada sunt cei mai mari parteneri comerciali ai SUA. În 2023, Mexicul a devenit primul exportator către SUA, depăşind China pentru prima dată în două decenii, cu exporturi de 467 miliarde de dolari. China a exportat bunuri de 401 miliarde de dolari, iar Canada de 377 miliarde. Împreună, cele trei ţări au reprezentat 42% din importurile americane în 2023.

Impact direct asupra consumatorilor:

Automobilele şi piesele auto vor deveni mai scumpe, SUA importând anul trecut din Mexic maşini de 87 miliarde de dolari şi piese de 64 miliarde

Preţurile vor creşte la alimente proaspete, băuturi (inclusiv bere şi tequila), electronice şi multe alte produse de uz curent

Energia şi combustibilii se vor scumpi, chiar şi cu tariful redus de 10% pentru Canada

Afacerile mici vor fi afectate de eliminarea scutirii pentru coletele sub 800 de dolari

Trump a recunoscut că vor exista „perturbări temporare", dar susţine că „tarifele ne vor face foarte bogaţi şi foarte puternici".

Economiştii contrazic această afirmaţie, explicând că, de fapt, importatorii americani sunt cei care plătesc tarifele şi transferă costurile către consumatori, ducând la inflaţie.

Tarifele vor intra în vigoare marţi la ora 12:01 ET şi nu vor avea scutiri. Mai mult, măsura include o clauză care permite preşedintelui să mărească tarifele dacă ţările vizate impun propriile taxe de retorsiune, ceea ce ar putea duce la o escaladare a conflictului comercial.