Liderul opoziției din Canada, Pierre Poilievre, revine în Parlament după victoria din Alberta

Liderul opoziției canadiene, Pierre Poilievre, s-a întors marți în Parlament, obținând o victorie categorică în alegerile parțiale din circumscripția Battle River-Crowfoot, provincia Alberta.

Poilievre a câștigat 80,4% din voturi, consolidându-și poziția într-un fief conservator tradițional și deschizându-și calea pentru confruntările politice cu premierul Mark Carney pe tema tarifelor comerciale și a politicilor economice.

Victoria marchează revenirea lui Poilievre după ce, în mod neașteptat, și-a pierdut vechiul mandat din Ottawa la scrutinul general din aprilie.

Alegerea sa în Alberta, unul dintre cele mai sigure bastioane conservatoare din țară, îi oferă ocazia de a-și continua rolul de principal rival al guvernului liberal condus de Carney.

Potrivit Reuters, succesul lui Poilievre în acest scrutin parțial îi consolidează autoritatea asupra formațiunii sale și îl readuce în prim-planul scenei politice canadiene, în contextul dezbaterilor tensionate privind politica economică și relațiile comerciale internaționale.