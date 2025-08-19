Liderul conservatorilor canadieni revine în Parlament, gata de confruntare cu premierul Carney pe tema tarifelor SUA

Pierre Poilievre, liderul Partidului Conservator din Canada, și-a recâștigat locul în Parlament printr-o victorie detașată în circumscripția Battle River-Crowfoot, un bastion conservator din provincia Alberta, potrivit rezultatelor neoficiale publicate marți de către Elections Canada, relatate de Reuters.

Revenirea sa marchează un moment crucial pentru opoziția canadiană, care vrea să pună presiune pe guvernul liberal condus de premierul Mark Carney, în special pe tema relațiilor comerciale cu Statele Unite: „Mark Carney a eșuat. A dat înapoi, a făcut concesie după concesie în fața americanilor. Canadienii au nevoie de un lider care să apere interesele țării”, susține conservatorul Poilievre.

Guvernul minoritar al lui Carney rămâne stabil

Devenit prim-ministru în martie, Carney a câștigat alegerile din aprilie cu promisiunea de a-l înfrunta pe președintele american Donald Trump. De atunci însă, și-a temperat tonul, chiar dacă Washingtonul a impus noi tarife: „Carney s-a retras acolo unde trebuia să stea ferm. Acest lucru nu poate continua”.

În pofida criticilor, guvernul liberal nu pare amenințat imediat. La doar trei mandate distanță de majoritatea absolută în Parlament, Carney poate conta pe sprijinul partidelor mai mici pentru a trece voturile de încredere, proceduri parlamentare prin care se testează dacă guvernul mai are sprijinul majorității deputaților.

Confruntare cu mize uriașe pe plan extern și economic

Mai mult, sondajele recente îi plasează pe liberali la 44% în intențiile de vot, în timp ce conservatorii se află cu 10 procente în minus.

Revenirea lui Poilievre este importantă, spun analiștii politici, dar provocările rămân aceleași: „Poilievre trebuie să explice ce a învățat din ultimele alegeri și cum ar fi diferit guvernul său față de unul condus de Carney”.

Oricum ar fi, revenirea conservatorului marchează începutul unei noi confruntări politice la Ottawa, cu implicații majore pentru politica externă și relațiile economice ale Canadei.