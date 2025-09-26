Poșta canadiană declanșează greva dupa ce guvernul a anunțat măsuri pentru eliminarea corespondenței la domiciliu

Poșta Canadiană a declarat că greva va însemna că plicurile și coletele nu vor fi procesate sau livrate pe durata grevei și că nu vor fi acceptate articole noi.

„Operațiunile Poștei Canadiene se vor închide în timpul unei greve naționale, care va afecta milioane de canadieni și companii din întreaga țară”, a anunțat serviciul poștal.

Ministrul Achizițiilor, Joël Lightbound, a anunțat anterior schimbări radicale menite să consolideze finanțele Poștei Canadiene, ca răspuns la scăderea corespondenței și la cota mică de piață a coletelor deținută de corporația guvernamentală. Schimbările includ mai multe cutii poștale comunitare și timpi de livrare mai lenți.

Sindicatul a declarat că a fost luat prin surprindere de schimbări și a susținut că Poșta Canadiană și guvernul creează condițiile care reduc cererea pentru serviciile sale de scrisori și colete.

Sindicatul susține că toți cei 55.000 de membri ai Poștei Canadiene au intrat imediat în grevă, adăugând că până acum corporația nu a participat la „negocieri reale”.