Anglia învinge Canada cu 33-13 și câștigă Cupa Mondială la rugby feminin / Asistență record

Echipa Angliei a învins Canada cu scorul de 33-13 și a cucerit pentru a treia oară Cupa Mondială la rugby feminin, sâmbătă, în fața unui public-record pentru un meci feminin de rugby de 81.885 de spectatori la Twickenham.

Eseurile marcate de Ellie Kildunne, Amy Cokayne, Alex Matthews (două) și Abbie Ward au asigurat victoria Red Roses, împiedicând o repetare a înfrângerii suferite în finala din 2022 împotriva Noii Zeelande, ultima înfrângere a echipei engleze.

Canada a început în forță, cu un eseu al aripii Asia Hogan-Rochester în minutul 5, însă Kildunne a replicat rapid, pătrunzând prin apărarea canadiană.

Anglia a construit un avantaj de 26-8, părea să domine confortabil, dar un cartonaș galben pentru pilierul Hannah Botterman a permis Canadei să revină în joc, Hogan-Rochester marcând al doilea eseu.

Alex Matthews a înscris însă al doilea eseu al său, iar echipa Angliei a închis meciul, declanșând sărbătoarea în fața celei mai numeroase audiențe din istoria unui meci de rugby feminin.