Premierul canadian Mark Carney anunță discuții comerciale „constructive” cu omologul său chinez

Relațiile comerciale dintre Canada și China s-au deteriorat după ce Canada a impus tarife asupra importurilor de vehicule electrice, oțel și aluminiu provenite din China, iar Beijingul a introdus taxe vamale pe exporturile de rapiță.

Cele două state au făcut demersuri pentru refacerea relațiilor comerciale, după ce Statele Unite ale Americii au impus tarife comerciale, atât Chinei, cât și Canadei.

Marți, în marja Adunării Generale ONU, Carney și Li au discutat despre agricultură, produse agroalimentare precum rapiță și fructe de mare, dar și despre vehicule electrice, potrivit unui comunicat al biroului premierului canadian.

Had an engaged meeting with Premier Li Qiang today. We discussed opportunities for the Canada-China relationship, and focused on trade issues around key products like canola and seafood. We’re building a constructive, pragmatic dialogue to create more certainty and prosperity… pic.twitter.com/Dyxpcylgpt — Mark Carney (@MarkJCarney) September 24, 2025

„Am avut un set foarte constructiv de discuții. Aceste discuții se vor aprofunda. Mă aștept ca, la momentul potrivit, să mă întâlnesc cu președintele Xi Jinping, dar să continui acest dialog cu premierul”, a declarat marți, liderul Executivului de la Ottawa.

Premierul Li a subliniat că Beijingul dorește ca Ottawa să dezvolte o „înțelegere corectă” asupra Chinei și să construiască o bază politică solidă pentru cooperare.