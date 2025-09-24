Prima pagină » Știri externe » Premierul canadian Mark Carney anunță discuții comerciale „constructive” cu omologul său chinez

Prim-ministrul Canadei, Mark Carney, a declarat marți că a avut „discuții constructive” cu premierul chinez Li Qiang privind comerțul bilateral și că se așteaptă ca dialogul să se aprofundeze în perioada următoare, relatează Reuters.
Premierul canadian Mark Carney anunță discuții comerciale „constructive” cu omologul său chinez
Sursa foto: captură video X/@MarkJCarney
24 sept. 2025, Economic

Relațiile comerciale dintre Canada și China s-au deteriorat după ce Canada a impus tarife asupra importurilor de vehicule electrice, oțel și aluminiu provenite din China, iar Beijingul a introdus taxe vamale pe exporturile de rapiță.

Cele două state au făcut demersuri pentru refacerea relațiilor comerciale, după ce Statele Unite ale Americii au impus tarife comerciale, atât Chinei, cât și Canadei.

Marți, în marja Adunării Generale ONU, Carney și Li au discutat despre agricultură, produse agroalimentare precum rapiță și fructe de mare, dar și despre vehicule electrice, potrivit unui comunicat al biroului premierului canadian.

„Am avut un set foarte constructiv de discuții. Aceste discuții se vor aprofunda. Mă aștept ca, la momentul potrivit, să mă întâlnesc cu președintele Xi Jinping, dar să continui acest dialog cu premierul”, a declarat marți, liderul Executivului de la Ottawa.

Premierul Li a subliniat că Beijingul dorește ca Ottawa să dezvolte o „înțelegere corectă” asupra Chinei și să construiască o bază politică solidă pentru cooperare.