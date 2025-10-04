Trump inundă rețelele sociale cu imagini și videoclipuri generate de AI pentru a ataca rivalii

Președintele american Donald Trump a transformat rețeaua sa socială, Truth Social, într-o platformă plină de conținut generat cu inteligență artificială, potrivit unei analize NBC News.

Din ianuarie, Trump a distribuit zeci de imagini și videoclipuri sintetice, jumătate dintre acestea doar în lunile august și septembrie.

Unele sunt evident satirice… cum ar fi imagini cu Trump alături de un leu sau înfățișat ca un supererou, însă altele, precum un videoclip fals în care pare că aruncă o șapcă pe capul liderului democrat Hakeem Jeffries, au un potențial mai mare de a induce în eroare.

Trump, „cel mai memetic comunicator din istoria prezidențială”

Materialele, distribuite celor 10,8 milioane de urmăritori ai săi pe Truth Social și apoi repostate pe X, generează milioane de vizualizări, devenind o parte centrală a strategiei de comunicare a administrației Trump.

Casa Albă susține această abordare, descriindu-l pe Trump drept „cel mai memetic comunicator din istoria prezidențială” și un lider „transparent” care se adresează direct electoratului.

Criticii avertizează însă că utilizarea pe scară largă a imaginilor și videoclipurilor manipulate riscă să creeze o realitate paralelă pentru simpatizanți.

„Acestea pot îndoi realitatea și servi obiectivele celor care vor să construiască o narațiune alternativă faptelor științifice,” a explicat Samuel Woolley, profesor la Universitatea din Pittsburgh.

În pofida controverselor, Trump își folosește conturile online pentru a publica atât atacuri la adresa oponenților, cât și imagini care îl prezintă în ipostaze grandioase, de la orchestrator, la membru al trupei Journey sau chiar papă.

Fenomenul marchează o nouă etapă a felului în care președintele american reușește să domine spațiul mediatic, combinând politica cu spectacolul digital.