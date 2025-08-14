Trump îşi întăreşte controlul asupra forţelor de ordine. Prezenţa Gărzii Naţionale va creşte în Washington D.C.

O prezenţă „semnificativ mai mare” a Gărzii Naţionale este aşteptată în cursul zilei, a declarat oficialul. Garda a început să apară în capitală marţi, cu cinci transportoare blindate parcate în special lângă Monumentul Washington.

Anunţul unei prezenţe extinse vine în contextul în care preluarea de către Trump a forţelor de ordine din oraş intră în a treia zi. Aceasta marchează cea mai recentă mişcare a preşedintelui în efortul său de a modela oraşul şi instituţiile sale.

Implicarea Gărzii Naţionale ar putea evolua în funcţie de modul în care primeşte comenzi să sprijine forţele de ordine. Armata a declarat într-un comunicat că garda va oferi sprijin administrativ şi logistic şi va sprijini alţi ofiţeri de aplicare a legii care patrulează oraşul.

„Garda Naţională nu arestează oameni”, a declarat un oficial al Casei Albe pentru CNN. Oficialul a spus că membrilor gărzii li s-a dat ordin să asiste forţele de ordine federale şi locale, dar să nu efectueze arestări. Aceştia sunt acolo pentru a „crea un mediu sigur pentru ceilalţi ofiţeri”, a spus oficialul.

Însă, pe măsură ce oficialii continuă să dezvolte specificul misiunii membrilor gărzii, publicul se poate aştepta ca trupele să se stabilească în diverse locuri din oraş, inclusiv în monumentele naţionale, a declarat un purtător de cuvânt al Gărzii Naţionale pentru CNN.

Garda Naţională din Washington D.C. lucrează la înfiinţarea unui grup de lucru pentru organizarea misiunii şi formalizarea unui lanţ de comandă, a declarat purtătorul de cuvânt. Casa Albă nu a precizat câţi soldaţi sunt aşteaptaţi la Washington începând de miercuri seară. Însă oficialul de la Casa Albă a declarat că prezenţa gărzii se va schimba de la o prezenţă nocturnă la o prezenţă 24/7.

Trump a anunţat luni că preia departamentul de poliţie al oraşului şi ordonă forţelor de ordine federale să înceapă patrularea oraşului. Trump a menţionat rate ridicate ale criminalităţii, deşi statisticile oraşului arată că infracţiunile violente au scăzut în ultimii doi ani, după ce au atins un vârf în 2023.