Trump nu va avea control direct asupra TikTok

Decizia a fost luată în urma negocierilor îndelungate dintre SUA și China privind viitorul aplicației deținută de compania chineză ByteDance Ltd.

„Statele Unite nu vor deține o acțiune de aur sau o participație în noua entitate”, a declarat luni un oficial al Casei Albe, citat de Bloomberg, clarificând că niciun membru al consiliului de administrație nu va fi numit de guvernul american.

TikTok US, reorganizat cu capital majoritar american

Potrivit planului prezentat, TikTok US va fi deținută majoritar de americani. Din cele șapte locuri în consiliul de administrație, șase vor fi ocupate de cetățeni americani, în timp ce participația ByteDance va scădea sub 20%, în conformitate cu legislația americană privind securitatea națională.

„Consorțiul va include Oracle Corp. și firma de investiții Silver Lake Management LLC”, a dezvăluit oficialul, care a precizat că vor participa și alți investitori existenți și noi, atât din SUA, cât și din lume. Lista completă a investitorilor nu a fost însă finalizată.

Noua abordare arată o schimbare față de alte acțiuni recente ale administrației Trump. În ultimele luni, Trump a susținut o implicare guvernamentală directă în companii strategice: „inclusiv luarea unei participații fără precedent în producătorul de cipuri Intel Corp. și obținerea unei acțiuni de aur în United States Steel Corp”, menționează sursa citată.

Veto prezidențial folosit pentru a salva o fabrică

Acțiunile de aur conferă deținătorului drepturi speciale de veto asupra deciziilor importante, iar Trump a folosit recent acest mecanism pentru a împiedica închiderea unei fabrici US Steel din Illinois. În septembrie 2025, US Steel, achiziționată de compania japoneză Nippon Steel, a anunțat că intenționează să oprească procesarea de oțel brut la uzina Granite City Works din Illinois, punând în pericol sute de locuri de muncă.

Drept răspuns, Casa Albă a intervenit, notificând conducerea companiei că va folosi dreptul de veto conferit de acțiunea de aur pentru a menține fabrica deschisă. Ca urmare, US Steel a renunțat la planul de închidere și a confirmat că activitatea va continua.

Acordul așteaptă OK-ul Chinei

Deși mai multe detalii ale acordului TikTok vor rămâne confidențiale, oficialul american a caracterizat valoarea tranzacției drept „de ordinul mai multor miliarde de dolari”.

Operațiunile TikTok din SUA sunt estimate la o valoare cuprinsă între 35 și 40 de miliarde de dolari, însă aceasta ar putea crește în contextul boom-ului generat de inteligența artificială.

Trump urmează să semneze în curând un ordin prin care investitorii vor avea 120 de zile la dispoziție pentru a finaliza actele și a obține aprobările necesare.

Cu toate că detaliile finale ale acordului nu sunt încă publice, oficialii de la Washington nu prevăd noi negocieri diplomatice cu Beijingul. Președintele chinez Xi Jinping a recunoscut progresele în dialogul bilateral, însă nu a dat încă undă verde oficială termenilor conveniți.