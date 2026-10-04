Prima pagină » Știri externe » Trump promite câte 90 de dolari pentru 20 de milioane de seniori înainte de alegeri

Trump promite câte 90 de dolari pentru 20 de milioane de seniori înainte de alegeri

Președintele Trump a declarat că administrația va trimite 90 de dolari la peste 20 de milioane de cetățeni în vârstă pentru a ajuta la plata beneficiilor programului Medicare.
Trump promite câte 90 de dolari pentru 20 de milioane de seniori înainte de alegeri
Sursa foto: Hepta/Mediafax Foto
Laurentiu Marinov
04 oct. 2026, 04:04, Știri externe
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Cu o lună înainte de alegerile de la jumătatea mandatului, președintele Donald Trump adaugă aproximativ 2 miliarde de dolari la o serie recentă de rambursări, reduceri și dividende promise pentru diverși americani, potrivit publicației Axios.

„Am plăcerea să anunț că administrația mea va începe imediat să trimită «cecuri» de aproape 100 de dolari către peste 20 de MILIOANE de seniori minunați pentru a-i ajuta să își plătească primele de asigurare Medicare Partea B, pe care le-am redus deja cu sume semnificative”, a declarat Trump într-o postare pe Truth Social vineri seară.

Trump a spus că banii vor proveni din Fondul de îmbunătățire a Medicare, pe care l-a criticat numindu-l un „fond ascuns”.

Ajutorul promis de Trump va compensa mai puțin de jumătate din factura pe o lună

Casa Albă, într-o fișă informativă separată, a declarat că seniorii eligibili vor primi un depozit direct de 90 USD la începutul lunii octombrie sau cecuri pe hârtie dacă nu au depozit direct.

„Majoritatea” persoanelor înscrise în Medicare Partea B sunt eligibile, conform fișei informative.

Fondul de îmbunătățire a Medicare, înființat în 2008, a fost un subiect politic controversat timp de ani de zile.

Conform Medicare, prima standard pentru Partea B este de 202,90 USD pe lună, așadar creditul de 90 USD va compensa mai puțin de jumătate din factura pe o lună.

Cele mai slabe sondaje economice

Confruntat cu cele mai slabe sondaje economice înregistrate de orice președinte din ultimul deceniu și cu alegerile de la jumătatea mandatului apropiindu-se rapid, Trump încearcă în mod activ să pună bani înapoi în buzunarele americanilor.

La începutul lunii septembrie, el a promis 5.000 de dolari pentru fiecare cetățean adult dacă republicanii câștigă alegerile de la jumătatea mandatului, o promisiune pe care a reiterat-o vineri seară, dar în care majoritatea alegătorilor nu cred .

El a propus rambursări de 500 de dolari din programul Obamacare pentru peste 1 milion de persoane care se presupune că au fost taxate în exces pentru beneficiile lor.

De asemenea, el a sugerat recent un dividend mai puțin specific de un anumit fel pentru cei care locuiesc în apropierea centrelor de date.

Aceste idei se adaugă reducerilor pe care le-a propus în 2025, care nu au fost în cele din urmă plătite, inclusiv reduceri tarifare.

Recomandarea video

Fostul ministru Bogdan Ivan a trimis Corpul de control al Ministerului Energiei la Romgaz după ce compania de stat a refuzat să semneze un contract pentru achiziția de GNL din SUA din cauza prețului considerat prea mare
G4Media
Momentul șocant care l-a făcut pe selecționer să plece de la naționala României: „10 jucători râdeau în hohote”
GSP.ro
Peste 1.000 de amenzi aplicate pentru mâncare stricată și mucegai în restaurante. Ce au descoperit inspectorii de la Protecția Consumatorului
Gandul
Vine iarna în România! Meteorologii anunță ninsori începând cu 13 octombrie
Cancan
FOTO. Florin Răducioiu s-a însurat cu Andreea Albăstroiu, femeia cu 10 ani mai tânără de care se despărțise la un moment dat
Prosport
Rusia amenință NATO cu armele nucleare. Avertisment dur pe fondul crizei din Marea Baltică
Libertatea
7 pești bogați în Omega-3 care susțin sănătatea inimii și a creierului
CSID
BYD Sealion 5, același scor de siguranță ca Dacia Bigster. Unde este deficitar SUV-ul chinezesc?
Promotor