Trump promite câte 90 de dolari pentru 20 de milioane de seniori înainte de alegeri

Cu o lună înainte de alegerile de la jumătatea mandatului, președintele Donald Trump adaugă aproximativ 2 miliarde de dolari la o serie recentă de rambursări, reduceri și dividende promise pentru diverși americani, potrivit publicației Axios.

„Am plăcerea să anunț că administrația mea va începe imediat să trimită «cecuri» de aproape 100 de dolari către peste 20 de MILIOANE de seniori minunați pentru a-i ajuta să își plătească primele de asigurare Medicare Partea B, pe care le-am redus deja cu sume semnificative”, a declarat Trump într-o postare pe Truth Social vineri seară.

Trump a spus că banii vor proveni din Fondul de îmbunătățire a Medicare, pe care l-a criticat numindu-l un „fond ascuns”.

Ajutorul promis de Trump va compensa mai puțin de jumătate din factura pe o lună

Casa Albă, într-o fișă informativă separată, a declarat că seniorii eligibili vor primi un depozit direct de 90 USD la începutul lunii octombrie sau cecuri pe hârtie dacă nu au depozit direct.

„Majoritatea” persoanelor înscrise în Medicare Partea B sunt eligibile, conform fișei informative.

Fondul de îmbunătățire a Medicare, înființat în 2008, a fost un subiect politic controversat timp de ani de zile.

Conform Medicare, prima standard pentru Partea B este de 202,90 USD pe lună, așadar creditul de 90 USD va compensa mai puțin de jumătate din factura pe o lună.

Cele mai slabe sondaje economice

Confruntat cu cele mai slabe sondaje economice înregistrate de orice președinte din ultimul deceniu și cu alegerile de la jumătatea mandatului apropiindu-se rapid, Trump încearcă în mod activ să pună bani înapoi în buzunarele americanilor.

La începutul lunii septembrie, el a promis 5.000 de dolari pentru fiecare cetățean adult dacă republicanii câștigă alegerile de la jumătatea mandatului, o promisiune pe care a reiterat-o vineri seară, dar în care majoritatea alegătorilor nu cred .

El a propus rambursări de 500 de dolari din programul Obamacare pentru peste 1 milion de persoane care se presupune că au fost taxate în exces pentru beneficiile lor.

De asemenea, el a sugerat recent un dividend mai puțin specific de un anumit fel pentru cei care locuiesc în apropierea centrelor de date.

Aceste idei se adaugă reducerilor pe care le-a propus în 2025, care nu au fost în cele din urmă plătite, inclusiv reduceri tarifare.