Trump: Soţia lui Charlie Kirk este „devastată” după moartea fondatorului Turning Point

Preşedintele american, Donald Trump a vorbit vineri, într-un interviu la emisiunea „Fox & Friends”, despre reacţia soţiei lui Charlie Kirk, fondatorul organizaţiei conservatoare Turning Point USA, după moartea acestuia.

„Am vorbit cu soţia lui ieri. Este devastată, dar, în ciuda durerii, îşi doreşte ca Turning Point să meargă mai departe,” a spus Trump.

Trump a adăugat că nu a urmărit videoclipul grafic care a circulat pe reţelele sociale şi care surprinde momentul împuşcării lui Kirk.

„Nu am privit. N-am vrut să privesc. Am auzit despre el. Nu aş fi fost niciodată un bun doctor, să spun aşa. Am auzit destul,” a declarat preşedintele american.

Organizaţia Turning Point USA, cunoscută pentru promovarea politicilor conservatoare în rândul tinerilor, nu a făcut încă anunţuri suplimentare despre viitorul său după decesul fondatorului.