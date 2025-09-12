Donald Trump: Asasinul lui Charlie Kirk a fost capturat / Trump: Cineva apropiat suspectului „l-a denunțat”

UPDATE Surse CNN: Suspectul este interogat

O persoană se află în arest și este interogată în legătură cu împușcarea mortală a activistului conservator Charlie Kirk, potrivit patru surse familiarizate cu cazul, citate de CNN.

Persoana respectivă este încă interogată, potrivit surselor.

UPDATE Suspectul în cazul împușcării lui Charlie Kirk se află în arest, afirmă Trump

Donald Trump, președintele SUA, a declarat că forțele de ordine au arestat un suspect în cazul împușcării mortale a activistului conservator Charlie Kirk la o universitate din Utah, relatează Reuters.

El adaugă că autoritățile locale „au făcut o treabă excelentă, toată lumea a colaborat. Totul a ieșit bine”.

„Sper că va primi pedeapsa cu moartea”, a adăugat Trump.

Anterior, în cadrul emisiunii Fox & Friends, Trump a declarat că „cineva foarte apropiat” suspectului l-a denunțat.

El nu a dezvăluit identitatea persoanei respective, dar confirmă că vor exista noutăți în cursul zilei de astăzi.

În actualizare