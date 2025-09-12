Donald Trump: Asasinul lui Charlie Kirk a fost capturat / Trump: Cineva apropiat suspectului „l-a denunțat”

„Sper că va primi pedeapsa cu moartea”, a adăugat Trump.
O persoană se află în arest și este interogată în legătură cu împușcarea mortală a activistului conservator Charlie Kirk, potrivit patru surse familiarizate cu cazul, citate de CNN.
Persoana respectivă este încă interogată, potrivit surselor.
Donald Trump, președintele SUA, a declarat că forțele de ordine au arestat un suspect în cazul împușcării mortale a activistului conservator Charlie Kirk la o universitate din Utah, relatează Reuters.
El adaugă că autoritățile locale „au făcut o treabă excelentă, toată lumea a colaborat. Totul a ieșit bine”.
Anterior, în cadrul emisiunii Fox & Friends, Trump a declarat că „cineva foarte apropiat” suspectului l-a denunțat.
El nu a dezvăluit identitatea persoanei respective, dar confirmă că vor exista noutăți în cursul zilei de astăzi.
