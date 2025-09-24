Trump spune că a fost victima unui „triplu sabotaj” la ONU, iar Serviciile Secrete anchetează cazul

Președintele participa la Adunarea Generală a ONU , unde a ținut un discurs.

Pe site-ul său de socializare,Trump a indicat că este într-o dispoziție proastă la ONU din cauza a trei incidente pe care le-a sugerat că fac parte dintr-o conspirație împotriva sa.

Mai întâi, scara rulantă s-a „oprit brusc” cu Trump și anturajul său, eveniment pe care Trump l-a numit „sabotaj absolut”.

Stephane Dujarric, purtătorul de cuvânt al ONU, a declarat că un videograf din delegația SUA care a alergat înaintea lui Trump ar fi putut declanșa „din greșeală” mecanismul de oprire din vârful scării rulante.

„Cei care au făcut asta ar trebui arestați”, a spus Trump la Truth Social.

În al doilea rând, Trump a spus că teleprompterul său s-a „întunecat complet” în timpul discursului său la ONU. Problema cu această acuzație este că tocmai Casa Albă era responsabilă de operarea teleprompterului pentru președinte, potrivit unui oficial ONU care a vorbit sub condiția anonimatului din cauza sensibilității problemei.

În al treilea rând, Trump a spus că sunetul a fost întrerupt la ONU în timp ce vorbea și că cei prezenți i-au putut auzi discursul doar dacă aveau interpreți care vorbeau în căști. Trump a spus că soția sa, Melania, i-a spus că nu a putut auzi ce a spus.

„Nu a fost o coincidență, a fost un triplu sabotaj”, a spus Trump, care solicită o anchetă în această chestiune.

Trump a cerut ONU să păstreze înregistrările de securitate privind oprirea scării rulante, deoarece Serviciul Secret va fi implicat în anchetă.