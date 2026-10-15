Trump spune că angajații guvernamentali care divulgă informații militare ale SUA „ar trebui împușcați”

Președintele american Donald Trump a declarat miercuri, în cadrul unui miting electoral, că angajații guvernamentali care transmit informații militare americane către presă ar trebui să suporte consecințe grave, inclusiv să fie „împușcați”, potrivit NBC News și Al Jazeera.

„Cei care scurg informații ar trebui – în opinia mea, cei care scurg informații ar trebui împușcați”, a spus Trump. „Știți, când dezvăluie momentul în care urmează să ataci o țară…”

El a dat drept exemplu ceea ce a descris drept o operațiune planificată împotriva Iranului, pe care ar fi fost nevoit să o anuleze după ce cineva a divulgat detalii despre deplasarea forțelor americane.

Se pare că președintele făcea referire la atacul militar american asupra instalațiilor nucleare iraniene din iunie 2025, care a avut loc în cele din urmă.

„Cineva a dat informația, un ticălos. Ar trebui să ajungă la închisoare sau să fie împușcați. Ar trebui să stea la închisoare tot restul vieții; au divulgat faptul că plecam la ora 12:07 din Missouri, iar informația a apărut în The New York Times și la CNN”, a afirmat Trump.

Președintele american a spus că persoanele care divulgă informații trebuie pedepsite sever.

„Așadar, cu cei care scurg informații trebuie procedat cu o severitate extremă. Ei există cu adevărat. Pentru mine, sunt scursura pământului”, a spus el.

Trump, care a numit presa „adevăratul dușman al poporului”, s-a referit apoi la jurnaliștii prezenți la mitingul său din Bullhead City, Arizona, și i-a comparat cu persoanele care divulgă informații.

„Aceiași oameni de acolo, de sus, sunt aproape la fel de răi ca cei care scurg informații, pentru că și ei fac asta”, a declarat Trump. „Ei bine, ei transmit informații false. Asta îi transformă în surse de scurgeri de informații, nu-i așa?”

Administrația Trump a intensificat măsurile împotriva scurgerilor de informații

De la revenirea lui Trump la Casa Albă, administrația sa a încercat să ia măsuri mai dure împotriva angajaților care transmit informații către presă.

Printre propuneri s-a numărat obligarea agențiilor federale de a le cere „angajaților noi și celor existenți” să semneze acorduri de confidențialitate.

Luna trecută, publicația The NYTimes a relatat, citând oficiali informați despre această inițiativă, că anchetatorii federali au supus aproximativ 50 de membri ai Statului Major Întrunit al armatei americane unor teste cu poligraful.

Aceștia au fost întrebați dacă au transmis informații clasificate jurnaliștilor.

În ianuarie, administrația Trump a autorizat percheziționarea locuinței jurnalistei Hannah Natanson, de la The Washington Post, în cadrul unei anchete care viza un contractant guvernamental acuzat că deținea ilegal materiale clasificate.

O lună mai târziu, un judecător federal a decis că administrația nu poate examina datele confiscate de agenții FBI în timpul percheziției.

Administrația a contestat hotărârea, însă aceasta a fost menținută de un judecător al unei instanțe districtuale. Nu au mai existat alte căi de atac.

În iunie, administrația a încercat să obțină declarații de la patru jurnaliști în fața unui mare juriu: trei de la The Washington Post și unul de la The Wall Street Journal. Informația a fost dezvăluită la acea vreme de o sursă oficială, pentru NBC News.