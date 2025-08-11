Trump va participa la conferința liderilor europeni înainte de summitul său cu Putin în Alaska

Cancelarul german Friedrich Merz a convocat pentru ziua de miercuri o conferință virtuală de urgență cu liderii europeni, la care se vor alătura și Donald Trump și Volodimir Zelenski.

Un purtător de cuvânt al guvernului de la Berlin a declarat pentru POLITICO faptul că summitul virtual se va concentra pe opțiunile de presiune împotriva Rusiei, întrebările privind teritoriile ucrainene ocupate de Rusia, garanțiile de securitate pentru Ucraina, dar și ordinea potențialelor negocieri de pace.

Cancelarul german și alți lideri europeni cer ca Putin să accepte mai întâi un armistițiu înainte ca orice negocieri de pace sau schimburi de teritorii între Moscova și Kiev să poată avea loc.

Conferința este programată miercuri la ora 14:00, cu o discuție de o oră la care vor participa liderii din Finlanda, Franța, Marea Britanie, Italia, Polonia, precum și președinții Comisiei Europene și Consiliului European, Zelenski și șeful NATO, Mark Rutte.

De de la ora 15:00, discuțiile vor continua între liderii europeni, Zelenski, Trump și vicepreședintele său, JD Vance.

Conferința telefonică programată are loc cu 2 zile înainte de întâlnirea dintre Donald Trump și Vladimir Putin în Alaska din data de 15 august, unde cei doi președinți vor negocia încheierea războiului din Ucraina. Trump a declarat că un posibil acord de pace între Moscova și Kiev ar include, cel mai probabil, „anumite schimburi de teritorii”, însă fără a detalia acest lucru.

În replică, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat sâmbătă că Ucraina nu poate încălca constituția în ceea ce privește problemele teritoriale, adăugând că „ucrainenii nu vor ceda teritoriile lor ocupanților”.