Germania convoacă o reuniune a liderilor europeni privind Ucraina

Germania convoacă miercuri o reuniune virtuală a liderilor europeni pentru a discuta despre cum să se facă presiuni asupra Rusiei pentru a pune capăt războiului din Ucraina, a declarat un purtător de cuvânt al guvernului german.

Discuția va fi miercuri la ora 12.00, ora Marii Britanii.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski și oficiali ai UE și NATO urmează să participe la reuniune. Purtătorul de cuvânt a mai spus că la discuție vor participa liderii Germaniei, Finlandei, Franței, Marii Britanii, Italiei și Poloniei, potrivit Sky News.

Întâlnirea se va desfășura înaintea unei întâlniri programate între liderul SUA, Donald Trump, și președintele rus Vladimir Putin. Aceasta va avea loc vineri, în Alaska, vineri. Cei doi lideri vor discuta despre încheierea războiului din Ucraina.