Vladimir Putin a luat legătura cu mai mulți lideri ai lumii, pentru a-i anunța că se va întâlni cu Trump

Președintele rus Vladimir Putin a vorbit la telefon cu mai mulți lideri ai lumii și le-a povestit despre summit-ul din Alaska. Acesta a luat legătura cu premierii, dar și cu președinții mai multor țări, notează Ukrainska Pravda, citând o postare oficială a Kremlinului publicată pe Telegram.

Luni, președintele rus a avut discuții cu prim-ministrul Armeniei Nikol Pashinyan, fiind o conversație inițiată de oficialul armean. Premierul i-a povestit lui Putin despre rezultatele întâlnirii sale cu Trump, dar și președintele Azerbaijanului, petrecută la Washington în 8 august.

„La rândul său, Putin a vorbit despre principalele rezultate ale conversației sale cu trimisul special al președintelui SUA, Steve Witkoff, și despre pregătirile pentru întâlnirea cu Donald Trump în Alaska”, au precizat oficialii de la Kremlin.

În acest weekend, Putin a purtat convorbiri telefonice cu președintele brazilian Luiz Inácio Lula da Silva, dar și cu președintele Tadjikistanului Emomali Rahmon. Liderul rus a mai discutat și cu președintele Kârgâzstanului Sadyr Japarov, potrivit biroului de presă de la Kremlin.

Vladimir Putin le-a vorbit celor trei oficiali despre discuția sa cu Steve Witkoff, trimisul special SUA la Kremlin. Oficialul rus a povestit și despre faptul că a aranjat summitul cu Trump în Alaska.

Putin, discuții la telefon despre summitul din Alaska

Vineri, 8 august, liderul de la Kremlin a discutat la telefon cu președintele Chinei Xi Jinping, dar și cu cu președinții Uzbekistanului și Kazahstanului.

Tot vineri, Vladimir Putin a discutat și cu prim-ministrul indian Narendra Modi despre Ucraina și relațiile bilaterale.

Reamintim că summitul Putin – Trump a fost fixat în data de 15 august și se va desfășura în Alaska. Cei doi lideri ai lumii se vor întâlni pentru a negocia un posibil acord de pace între Rusia și Ucraina.