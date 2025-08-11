Prima pagină » Știri externe » Zelenski a discutat cu Modi despre achizițiile de petrol rusesc făcute de India

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a discutat cu premierul indian Narendra Modi despre sancțiunile care vizează Rusia, inclusiv despre achizițiile de petrol rusesc făcute de India.
Sursă foto: X / Volodymyr Zelenskyy
Petru Mazilu
11 aug. 2025, 17:40, Știri externe

Volodimir Zelenski a spus că a adus în discuție problema achizițiilor de petrol rusesc de către India în timpul unei „conversații lungi” cu Narendra Modi, potrivit Sky News.

Americanii au anunțat recent că impun sancțiuni Indiei, al treilea cel mai mare importator de țiței din lume, pentru că a contribuit la susținerea economiei rusești prin cumpărarea de petrol.

„Este important ca fiecare lider care are o influență semnificativă asupra Rusiei să trimită acum semnale adecvate Moscovei”, a spus Zelenski, adăugând că este „recunoscător” față de Modi pentru „cuvintele sale calde de susținere” pentru Ucraina.

Zelenski a declarat că cei doi lideri au convenit să planifice o întâlnire luna viitoare la Adunarea Generală a ONU.