Zelenski a discutat cu Modi despre achizițiile de petrol rusesc făcute de India

Volodimir Zelenski a spus că a adus în discuție problema achizițiilor de petrol rusesc de către India în timpul unei „conversații lungi” cu Narendra Modi, potrivit Sky News.

Americanii au anunțat recent că impun sancțiuni Indiei, al treilea cel mai mare importator de țiței din lume, pentru că a contribuit la susținerea economiei rusești prin cumpărarea de petrol.

„Este important ca fiecare lider care are o influență semnificativă asupra Rusiei să trimită acum semnale adecvate Moscovei”, a spus Zelenski, adăugând că este „recunoscător” față de Modi pentru „cuvintele sale calde de susținere” pentru Ucraina.

Zelenski a declarat că cei doi lideri au convenit să planifice o întâlnire luna viitoare la Adunarea Generală a ONU.