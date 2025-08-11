Zelenski lansează un apel către aliații internaționali: Concesiile nu vor convinge Rusia să oprească războiul din Ucraina

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a lansat luni un apel către comunitatea internațională să nu cedeze în fața cererilor lui Vladimir Putin, cu doar câteva zile înaintea summitului între liderul de la Kremlin și președintele american Donald Trump, ce va avea loc vineri în Alaska.

Ucraina și-a exprimat îngrijorarea că această întâlnire, la care Zelenski nu este invitat, ar putea conduce la un acord care să o forțeze să cedeze teritorii în favoarea Rusiei, potrivit AFP.

„Rusia refuză să oprească masacrele și, prin urmare, nu ar trebui să primească niciun fel de recompense sau beneficii. Și aceasta nu este doar o poziție morală, ci una rațională”, a declarat Volodimir Zelenski pe Facebook. „Concesiile nu conving un ucigaș”, a adăugat el.

Miniștrii de Externe ai țărilor membre ale UE participă luni la reuniuni de urgență pentru a-și alinia pozițiile înaintea întâlnirii dintre Trump și Putin, în contextul temerilor că orice acord fără Ucraina ar impune compromisuri inacceptabile.