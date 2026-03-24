Trump votează prin poștă, în timp ce clasifică votul prin corespondență drept „fraudă”

Potrivit registrelor publice ale autorităților electorale din Palm Beach, Trump a votat prin buletin de vot trimis prin poștă la scrutinul desfășurat marți, care a vizat alegerea unui senator și a unui deputat statal, scrie Reuters.

Cu o zi înainte, în cadrul unui eveniment organizat la Memphis, Trump a respins votul prin corespondență, formulând acuzații nefondate potrivit cărora această metodă ar fi mai vulnerabilă la fraudă.

„Votul prin poștă înseamnă fraudă prin poștă. Eu îi spun fraudă prin poștă și trebuie să facem ceva în privința asta. Este o chestiune de securitate națională”, a declarat Trump la o masă rotundă dedicată criminalității.

Duminică, Trump a afirmat că republicanii nu ar trebui să ajungă la un acord privind finanțarea Departamentului pentru Securitate Internă până când democrații din Congres nu aprobă un proiect de lege care să impună prezentarea unei dovezi a cetățeniei americane la înregistrarea pentru vot.

De asemenea, Trump a cerut includerea unor prevederi suplimentare, precum interzicerea participării femeilor transgender în sporturile feminine, scoaterea în afara legii a procedurilor medicale de afirmare de gen pentru minori și restricționarea votului prin corespondență, cu excepții limitate la cazuri de boală, dizabilitate, serviciu militar sau deplasări.

Casa Albă a precizat că Trump este rezident în Palm Beach și participă la alegerile din Florida, deși locuiește în principal la Washington. Purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Olivia Wales, a transmis prin e-mail că proiectul de lege susținut de Trump prevede „excepții de bun-simț” pentru votul prin corespondență, dar că votul universal prin poștă nu ar trebui permis din cauza riscurilor de fraudă.

Experții în alegeri subliniază însă că frauda electorală este rară în cazul votului prin corespondență, iar procedurile de verificare și natura descentralizată a alegerilor din SUA fac interferențele extrem de dificile.

Nu este pentru prima dată când Trump votează prin poștă. El a votat prin corespondență t în alegerile de la jumătatea mandatului din 2018, iar în 2020 a solicitat inițial un astfel de buletin, dar a ales în cele din urmă să voteze în persoană.