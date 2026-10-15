„Tutto esaurito”. Psihoză la benzinării în sudul Italiei. Cozi uriașe și pompe goale

Panică la pompă. Mai multe benzinării din Calabria au fost golite de șoferii speriați de blocajul rafinăriei Eni.

Protestele muncitorilor de la fosta oțelărie Ilva au blocat complet accesul cisternelor la rafinăria Eni din Taranto, nodul strategic care alimentează regiunile Puglia, Basilicata și Calabria.

Peste 50 din cele 300 de stații Eni și partenere au rămas fără carburant. Probleme majore de alimentare au fost raportate și la aeroporturile din Bari și Brindisi.

Eni a anunțat primele livrări parțiale la benzinării pentru joi după-amiază, 15 octombrie 2026, însă revenirea la normal este incertă.

Situația riscă să devină critică începând de vineri, 16 octombrie 2026. Federația Fedralog a anunțat o grevă masivă a transportatorilor împotriva prețurilor record la motorină, care au depășit 2,20 – 2,40 euro/litru.

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