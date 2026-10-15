Ucraina a atacat o rafinărie importantă din Rusia, după anunțul lui Trump privind armistițiul energetic

Atacul este primul asupra unei instalații energetice rusești după ce președintele american Donald Trump a declarat că Moscova și Kievul ar fi convenit asupra unui armistițiu energetic. Înțelegerea nu a fost confirmată oficial de niciuna dintre cele două părți.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat, într-un interviu publicat joi de Financial Times, că Ucraina a suspendat timp de trei zile atacurile asupra infrastructurii energetice, la solicitarea Statelor Unite. Kievul ar urma însă să reia aceste operațiuni, întrucât Rusia continuă să atace infrastructura energetică ucraineană.

„Pagubele materiale sunt în curs de evaluare. Serviciile de intervenție lucrează la fața locului”, a transmis guvernatorul Pavel Malkov într-un mesaj publicat pe Telegram.

Oficialul rus a precizat că atacurile au provocat pagube și unui depozit dintr-o altă locație, fără să ofere detalii suplimentare, informează Reuters.

Atacul cu drone asupra rafinăriei din Riazan provoacă un incendiu

Rafinăria din Riazan este deținută de compania petrolieră rusă Rosneft și reprezintă o instalație importantă pentru aprovizionarea Moscovei cu combustibil.

Potrivit informațiilor prezentate în materialul-sursă, rafinăria asigură aproape 5% din capacitatea totală de rafinare a petrolului din Rusia. Instalația a fost vizată de mai multe atacuri cu drone în ultimele luni.

Autoritățile regionale nu au comunicat deocamdată amploarea pagubelor provocate de noul atac și nici dacă activitatea rafinăriei a fost întreruptă.

Guvernatorul Pavel Malkov anunțase anterior că orele de curs din școli și grădinițe din două districte au fost anulate din cauza a ceea ce a descris drept atacuri masive cu drone.

Ucraina reia atacurile asupra infrastructurii energetice rusești

Atacul din regiunea Riazan are loc în contextul incertitudinilor privind un posibil armistițiu energetic între Rusia și Ucraina.

Donald Trump a anunțat duminică faptul că cele două țări ar fi convenit să suspende atacurile asupra infrastructurii energetice. Totuși, nici Moscova, nici Kievul nu au confirmat oficial existența unui acord.

Volodimir Zelenski a declarat pentru Financial Times că Ucraina a oprit atacurile asupra obiectivelor energetice timp de trei zile, pentru a răspunde solicitărilor Washingtonului. Președintele ucrainean a susținut însă că Rusia a continuat să lovească infrastructura energetică a țării sale, motiv pentru care Kievul intenționează să reia operațiunile.

Declarațiile indică faptul că o eventuală înțelegere privind protejarea infrastructurii energetice nu a dus, până în prezent, la o încetare confirmată de ambele părți a atacurilor asupra acestor obiective.

Rafinăria Rosneft din Riazan, o țintă repetată a atacurilor cu drone

Instalațiile de rafinare a petrolului au fost vizate în repetate rânduri de atacuri cu drone în timpul războiului dintre Rusia și Ucraina. Astfel de operațiuni pot afecta producția și distribuția combustibililor, în funcție de amploarea pagubelor și de durata întreruperii activității.

Rafinăria din Riazan are o importanță deosebită pentru aprovizionarea cu combustibil a Moscovei, iar ponderea sa în capacitatea totală de rafinare a Rusiei o transformă într-un obiectiv relevant pentru infrastructura energetică rusă.

Deocamdată, nu există informații confirmate privind efectele noului atac asupra capacității de producție a rafinăriei. Evaluarea pagubelor este în curs, potrivit autorităților regionale ruse.