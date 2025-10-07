Ucraina e gata să vândă lumii armament: 94% dintre producători sunt pregătiți să exporte

Potrivit unui sondaj realizat de Consiliul Armurierilor din Ucraina, care reunește producătorii privați din industria de apărare, Ucraina face un pas decisiv către piața globală a armamentului. 94,4% dintre producătorii din industria de apărare sunt pregătiți să deschidă piețe de export. Informația a fost făcută publică după Forumul Internațional al Industriilor de Apărare, care s-a desfășurat duminică, la Kiev.

„Forumul a devenit punctul în care industria de apărare a Ucrainei își formalizează o nouă politică de export”, a declarat luni Ihor Fedirko, directorul executiv al Consiliului, citat de Interfax-Ukraine.

Etapă nouă pentru Ucraina

Oficialul ucrainean spune că țara sa e deschisă către parteneriate internaționale și colaborări strategice în domeniul apărării: „Suntem deschiși parteneriatelor, proiectelor comune și cooperării. Producătorii ucraineni sunt capabili să opereze la cele mai înalte standarde de siguranță, calitate și control”.

Peste 1.500 de delegați din 20 de țări au fost prezenți la evenimentul organizat de Ministerul Apărării, Administrația Prezidențială și Ministerul Afacerilor Externe la Kiev, reprezentând 850 de companii, instituții guvernamentale, diplomați și oficiali din domeniul apărării.

Organizatorii au numit forumul „începutul de facto al unei noi faze controlate a exporturilor de armament ucrainene”, insistând asupra faptului că niciun echipament nu va părăsi țara fără un proces strict de control, care include certificat de utilizator final, interdicție de reexport și drept de inspecție.

Exporturile ar susține frontul, spun oficialii

Potrivit Consiliului Armurierilor, deschiderea Ucrainei către piețele externe este esențială pentru sustenabilitatea producției interne de armament: „Exporturile ajută la menținerea ritmului producției de armament, reduc costurile producției în serie și oferă mai multe arme pentru armata ucraineană”.

„De-a lungul anilor, Ucraina și-a demonstrat capacitatea de a rezista și de a lupta. Dar înțelegem clar că forța stă în parteneriat”, a explicat ministrul Apărării, Denîs Șmîhal.

Producătorii ucraineni mizează și pe experiența practică acumulată în combaterea amenințărilor moderne, cum ar fi dronele și atacurile cibernetice: „Ucraina poate și trebuie să joace un rol esențial în construirea rezilienței europene”, consideră organizatorii forumului.