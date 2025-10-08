UE prezintă un plan în valoare de 1,1 miliarde de dolari pentru dezvoltarea inteligenței artificiale

Strategia „Apply AI” a executivului UE a urmat unui plan de acțiune prezentat în aprilie, care urmărește să reducă povara reglementărilor și costurile pentru startup-urile care se luptă să se conformeze normelor istorice privind inteligența artificială, care au intrat în vigoare în august 2024.

Măsura subliniază, de asemenea, obiectivul Europei de a obține autonomie strategică în sectoare cheie, în contextul tensiunilor comerciale cu Statele Unite și China și al dominației marilor companii tehnologice americane, scrie Reuters.

„Vreau ca viitorul inteligenței artificiale să fie creat în Europa”, a declarat președinta Comisiei, Ursula von der Leyen, într-un comunicat.

„Adoptarea inteligenței artificiale trebuie să fie generalizată, iar cu aceste strategii vom contribui la accelerarea procesului. Vom promova această mentalitate „Inteligența artificială pe primul loc” în toate sectoarele noastre cheie, de la robotică la sănătate, energie și industria auto”, a afirmat von der Leyen.

Sectoarele critice, potrivite pentru AI

Comisia a identificat sănătatea, industria farmaceutică, energia, mobilitatea, industria prelucrătoare, construcțiile, industria agroalimentară, apărarea, comunicațiile și cultura ca sectoare critice care ar trebui să utilizeze mai mult inteligența artificială.

Măsurile specifice fiecărui sector din cadrul strategiei „Apply AI” includ crearea unei rețele de centre avansate de screening bazate pe inteligența artificială în domeniul sănătății și dezvoltarea acesteia în industria prelucrătoare, climatică și farmaceutică.

Suma de 1.1 miliarde de dolari va proveni din proiecte de cercetare ale UE, precum Orizont Europa și programul Europa digitală, care ar putea încuraja țările UE și sectorul privat să furnizeze fonduri corespunzătoare, a declarat Comisia.