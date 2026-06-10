UE respinge cererea Apple. Noul Siri AI nu va fi disponibil deocamdată în Europa

Disputa a izbucnit la scurt timp după conferința WWDC 2026, unde Apple a prezentat noul Siri AI, una dintre cele mai importante inițiative ale companiei în domeniul inteligenței artificiale, scrie Reuters.

Apple acuză regulile europene

Reprezentanții companiei au declarat că Siri AI nu va fi lansat inițial în Uniunea Europeană, invocând dificultăți legate de respectarea cerințelor impuse de Digital Markets Act (DMA), legislația europeană destinată limitării puterii marilor platforme tehnologice. Potrivit Apple, noul asistent utilizează informații din mai multe aplicații și dispozitive pentru a oferi răspunsuri personalizate, iar accesul unor servicii terțe la aceste date ridică probleme complexe de securitate și confidențialitate.

New Siri in iOS 27…it actually works 🤯 pic.twitter.com/8t5YD2MInK — Sam Kohl (@iupdate) June 8, 2026

Compania a afirmat că a propus Comisiei Europene o perioadă de tranziție de 18 luni, timp în care să implementeze o soluție tehnică care să permită interoperabilitatea în condiții de siguranță. Solicitarea ar fi fost însă respinsă. Greg Joswiak, vicepreședinte Apple pentru marketing, a declarat că autoritățile europene cer companiei să desfășoare „un experiment foarte riscant” pe zeci de milioane de utilizatori.

Comisia Europeană: decizia aparține exclusiv Apple

Bruxellesul a reacționat rapid și a respins argumentele companiei. Purtătorul de cuvânt al Comisiei Europene, Thomas Regnier, a declarat că nimic din prevederile DMA nu împiedică lansarea Siri AI în statele membre. Potrivit acestuia, Apple nu a reușit să dezvolte soluții de interoperabilitate care să respecte standardele europene privind protecția datelor și securitatea utilizatorilor. Oficialul european a precizat că firma americană a solicitat, în esență, o derogare temporară de la obligațiile prevăzute de legislația europeană, însă o astfel de excepție nu este prevăzută de regulament.

Miza: accesul la piața europeană

Conflictul are o importanță majoră pentru Apple. Europa a generat aproape 27% din veniturile companiei în ultimul exercițiu financiar, fiind una dintre cele mai importante piețe pentru produsele sale. În paralel, Apple susține că mai multe funcții au fost deja amânate în Uniunea Europeană din cauza obligațiilor impuse de DMA, inclusiv opțiunea de oglindire a ecranului iPhone pe Mac, traducerea live prin AirPods și anumite funcții bazate pe localizare.

O confruntare care depășește cazul Siri

Disputa dintre Apple și Bruxelles reflectă tensiunile tot mai mari dintre marile companii tehnologice americane și autoritățile europene. Digital Markets Act a fost creat pentru a oferi concurenților acces mai echitabil la ecosistemele digitale controlate de giganții tehnologici și pentru a extinde opțiunile disponibile consumatorilor. Companiile care nu respectă prevederile regulamentului riscă amenzi de până la 10% din cifra de afaceri anuală globală, ceea ce transformă conformarea la noile reguli într-o miză strategică pentru întregul sector tehnologic.