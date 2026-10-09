UE simplifică regulile pentru industria de apărare. Consiliul UE a aprobat definitiv pachetul „Omnibus V”

Consiliul UE a aprobat vineri definitiv noile acte normative prin care sunt simplificate procedurile de achiziții în domeniul securității și apărării, sunt facilitate investițiile în apărare și este sprijinită industria de profil.

Scopul acestor norme este să elimine întârzierile administrative legate de achiziții, autorizații, raportare și cooperarea transfrontalieră.

Astfel, statele membre și industria vor avea noi reguli, mai bune, pentru a acționa imediat și pentru a consolida capacitatea de apărare a Europei.

Setul de acte normative face parte din așa-numitul pachet legislativ „Omnibus V”, inclus în agenda Uniunii Europene de simplificare.

„Pachetul omnibus de simplificare a măsurilor privind capacitatea de reacție în domeniul apărării va ajuta Europa să își consolideze securitatea, facilitând investițiile, achizițiile și furnizarea capacităților de apărare necesare. Prin eliminarea întârzierilor inutile și sprijinirea unei cooperări mai strânse între statele membre și industrie, aceste noi norme vor consolida capacitatea de reacție a Europei în domeniul apărării, într-un context de securitate tot mai dificil”, a declarat Helen McEntee, ministrul apărării al Irlandei.

Principalele elemente ale noii legislații

Pachetul include trei acte legislative:

un regulament privind capacitatea de reacție în domeniul apărării, facilitarea investițiilor și condițiile pentru industria de apărare;

un regulament privind accelerarea procedurilor de autorizare pentru proiectele legate de capacitatea de reacție în domeniul apărării;

o directivă privind simplificarea transferurilor în interiorul UE a produselor din domeniul apărării și a achizițiilor în domeniul securității și apărării.

Capacitatea de reacție în domeniul apărării

Acest nou regulament simplifică gestionarea și punerea în aplicare a Fondului European de Apărare (FEA), clarificând modul în care legislația UE privind mediul și substanțele chimice se aplică activităților din domeniul apărării.

Regulamentul face mai ușoare cerințele administrative pentru depunerea candidaturilor la FEA, oferă un sprijin mai mare IMM-urilor și face gestionarea fondului mai previzibilă.

Este păstrată și posibilitatea ca organisme publice europene, precum Agenția Europeană de Apărare, să acționeze ca centrale de achiziții.

Se urmărește și menținerea unui nivel ridicat de protecție a sănătății umane și a mediului.

În acest scop, modifică legislația privind mediul și substanțele chimice în ceea ce privește derogările pentru folosirea anumitor substanțe în scopuri legate de apărare.

Accelerarea procedurilor de autorizare

Noua lege stabilește un cadru comun pentru accelerarea procedurilor de autorizare a proiectelor din domeniul apărării, cu respectarea competențelor statelor membre.

Durata maximă a procesului de autorizare este stabilită la 102 zile lucrătoare.

O cerere de autorizare ar urma să fie aprobată tacit dacă autoritatea competentă nu ia o decizie înainte de expirarea termenului.

Transferurile în interiorul UE și achizițiile în domeniul securității și apărării

Noua directivă elimină întârzierile administrative din procesul de achiziții în domeniul securității și apărării, face mai ușoare transferurile de produse din domeniul apărării în interiorul UE și ajută cooperarea dintre statele membre.

Măsurile oferă statelor membre și industriei un cadru îmbunătățit, nou, pentru consolidarea capacității de apărare a Europei, pregătind terenul pentru anul 2030.

Noile norme rămân aliniate, acolo unde este cazul, la regulile generale privind achizițiile publice, ținând cont în același timp de specificul pieței de apărare.

Sunt introduse, de altfel, posibilitatea unor achiziții comune ocazionale, o regulă de minimis pentru modificările contractuale și o flexibilitate mai mare în ceea ce privește acordurile-cadru.

Noua directivă introduce și două tipuri noi de licențe generale obligatorii de transfer.

Una se aplică transferurilor între furnizori certificați și destinatari certificați, iar cealaltă transferurilor realizate în cadrul unui parteneriat industrial la nivelul UE.

Etapele următoare

Actele legislative vor fi publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene în zilele următoare și vor intra în vigoare în a 20-a zi de la data publicării.

Context

În octombrie 2024, Consiliul European a cerut instituțiilor UE, statelor membre și celorlalte părți implicate să accelereze reformele, în urma problemelor prezentate în rapoartele lui Enrico Letta, „Mult mai mult decât o piață”, și Mario Draghi, „Viitorul competitivității europene”.

Din februarie 2025, Comisia Europeană a prezentat 12 pachete „Omnibus”, prin care urmărește să simplifice legislația UE. Al cincilea pachet se referă la industria de apărare.