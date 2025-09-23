UE va amâna legea anti-defrișări încă un an sau chiar doi

Uniunea Europeană se pregătește să amâne din nou implementarea legii care interzice importurile de produse asociate cu defrișarea pădurilor, după ce parteneri comerciali importanți, precum SUA, India, Brazilia și Indonezia, dar și mai multe state membre, au ridicat obiecții privind impactul economic și tehnic al măsurii.

Discuțiile aflate în desfășurare la Bruxelles vizează o amânare suplimentară de unu sau chiar doi ani. În urmă cu mai puțin de un an, Comisia Europeană a decis deja să întârzie aplicarea legii până la sfârșitul acestui an, motivând că multe companii și autorități naționale nu erau pregătite să se conformeze noilor cerințe.

Între timp, presiunile pentru o nouă amânare au crescut: „Mai multe capitale europene susțin, de asemenea, amânarea, argumentând că firmele lor nu sunt încă pregătite să se conformeze legislației”, potrivit Financial Times, care citează surse apropiate negocierilor.

SUA denunță legea anti-defrișări ca inutilă

Legea, propusă ca parte a Pactului Verde European în 2021, ar urma să blocheze accesul pe piața UE pentru produse precum cafeaua, cacaua, cauciucul, lemnul și uleiul de palmier dacă nu se poate dovedi că nu provin din terenuri defrișate. SUA a criticat dur inițiativa, considerând-o o măsură protecționistă și inutilă, iar Consiliul Exploatatorilor Forestieri din SUA a declarat că legea UE „se destramă” și că este o încercare „eronată” de a preveni defrișările globale.

La rândul său, statul polonez a cerut o amânare de doi ani, susținând că modelul actual „impune sarcini disproporționate, în special în țări precum Polonia, unde riscul de defrișare este neglijabil”.

Nestlé și Michelin susțin legea, fermierii cer amânarea ei

Legea a divizat profund mediul economic. Nestlé, Unilever, Michelin și Pirelli s-au pronunțat împotriva amânării. În schimb, asociațiile forestiere, fermierii și editorii de presă solicită simplificarea regulilor și amânarea aplicării.

Chiar și Asociația Întreprinderilor Suedeze, care reprezintă 60.000 de firme, cere „limitarea cerințelor de due diligence doar la operatorul care introduce produsul pe piață”. Aceste cerințe presupun obligația companiilor de a demonstra, prin documente și date precise – inclusiv geolocalizarea sursei – că produsele importate nu provin din terenuri defrișate și că respectă standardele de sustenabilitate impuse de lege.

Multe organizații consideră însă că aplicarea acestor obligații de-a lungul întregului lanț de aprovizionare este excesiv de complexă și costisitoare, mai ales pentru micii producători.

Decizia finală privind amânarea urmează să fie luată în perioada următoare, însă orice modificare ar necesita acordul majorității statelor membre și al Parlamentului European.

Și România cere reguli mai puțin stricte

România se numără printre cele 18 state membre ale Uniunii Europene care au semnat în iulie o scrisoare comună adresată Comisiei Europene, prin care se solicită modificarea și simplificarea Regulamentului privind interzicerea importurilor asociate cu defrișarea.

Potrivit Reuters, autoritățile țărilor semnatare au cerut ca statele cu risc scăzut de defrișare să fie exceptate de la o parte dintre cerințele procedurale ale regulamentului, precum obligațiile extinse de due diligence, și să poată aplica măsuri naționale echivalente. În această categorie, oficialii români susțin că se încadrează și România, argumentând că nivelul redus de presiune asupra fondului forestier național justifică un regim de aplicare diferențiat al legii.

„Cerințele excesive și redundante de due diligence ar trebui eliminate în țările unde extinderea agricolă nu duce la reducerea semnificativă a suprafeței împădurite”, se arată în scrisoarea semnată de cele 18 state.