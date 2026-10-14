UE vrea să își asigure accesul la mineralele rare din Vietnam pentru a reduce dependența de China

Uniunea Europeană încearcă să își asigure mai multe minerale critice din Vietnam pentru a reduce dependența de China, din cauza îngrijorărilor legate de aprovizionare, potrivit unor documente interne ale UE consultate de Reuters.

Vietnamul deține zăcăminte importante de minerale critice, printre care wolfram, pământuri rare, stibiu, bismut și bauxită, din care galiul poate fi extras ca produs secundar.

Exporturile vietnameze către UE s-au limitat în mare parte la wolfram și stibiu, folosite cel mai des în industria de apărare, la fabricarea muniției și a explozibililor.

„Având în vedere necesitatea Europei de a se reînarma și de a-și reduce riscurile cât mai rapid posibil, UE nu își poate permite să ignore Vietnamul ca potențial furnizor de materii prime critice, ținând cont de rezervele sale abundente, în special de pământuri rare și wolfram”, se arată într-un document întocmit de delegația UE la Hanoi.

Raportul și un document anexat, ce datează din iunie 2026, recomandă sprijin financiar pentru industria minieră și de prelucrare din Vietnam, pentru a „menține și extinde accesul actual, în special la wolfram, bismut, stibiu și titan”.

Documentele precizează că este necesară o colaborare mai strânsă cu Vietnamul pentru a crea „o alternativă la China”, cel mai mare producător mondial de minerale critice.

Această nevoie a devenit mai importantă după ce restricțiile la export impuse de Beijing anul trecut au „perturbat lanțurile de aprovizionare europene”.

Unul dintre documentele consultate de Reuters recomandă instituțiilor UE să pregătească rezultate concrete pentru vizita liderului vietnamez To Lam la Bruxelles.

Patru oficiali europeni și vietnamezi au declarat că vizita va avea loc săptămâna viitoare, iar întâlnirile cu liderii UE sunt programate pentru 22 octombrie. Vizita nu a fost anunțată oficial.

Vizita ar urma să aibă loc imediat după reuniunea Consiliului European din această săptămână, în cadrul căreia liderii UE sunt așteptați să discute planuri pentru reducerea dependenței de bunurile și materiile prime din China.

„Comisia Europeană evaluează în prezent potențialul unei cooperări concrete cu Vietnamul în sectorul materiilor prime critice”, a declarat un purtător de cuvânt al executivului UE, întrebat despre document și despre vizita lui To Lam.

În prezent, Vietnamul nu se numără printre cei 16 parteneri strategici ai Uniunii Europene în domeniul materiilor prime minerale.

Săptămâna trecută, Bruxelles-ul a eliminat Vietnamul de pe lista neagră a paradisurilor fiscale. La rândul său, Hanoiul a cerut statelor membre UE să ratifice un acord de protecție a investițiilor semnat în 2019, care este încă blocat de câteva țări, inclusiv Franța.

Vietnamul a cerut, de asemenea, UE să ridice avertismentul privind sectorul său de pescuit.