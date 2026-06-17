Un angajat al unui spital din Marea Britanie a încercat să vândă dosarele medicale ale prințesei Kate

Potrivit The Independent, ICO a demarat o anchetă penală în martie 2024 cu privire la obținerea și divulgarea ilegală a informațiilor medicale către o terță parte fără consimțământul operatorului de date, după ce London Clinic a semnalat o încălcare a securității datelor.

La momentul respectiv, s-a raportat că cel puțin un membru al personalului a încercat să acceseze fișele medicale ale lui Kate în timp ce aceasta era internată la spitalul privat din centrul Londrei, în ianuarie.

Prințesa a rămas la clinică timp de 13 zile după ce a suferit o intervenție chirurgicală abdominală. Ulterior, în martie același an, ea a anunțat că a fost diagnosticată cu cancer, boală care a fost depistată în timpul operației.

ICO a transmis miercuri: „În urma unei evaluări complete în conformitate cu Codul procurorilor Coroanei și cu Politica de urmărire penală a ICO, ICO a emis o avertizare oficială unui fost cadru medical din Londra în legătură cu o infracțiune prevăzută la articolul 170 alineatul (5) din Legea privind protecția datelor din 2018.Conduita a implicat utilizarea abuzivă deliberată a unor informații personale extrem de sensibile și o ofertă de a le divulga în scopul obținerii unui câștig financiar, ceea ce reprezintă o încălcare clară a încrederii”.

„Spitalul nu a încălcat nicio reglementare”

ICO a precizat că avertismentul a reprezentat „măsura de aplicare a legii adecvată și proporțională”.

De asemenea, a adăugat: „Am analizat, de asemenea, dacă au existat probleme organizaționale mai ample legate de furnizarea serviciilor medicale în acest caz. Pe baza probelor disponibile, nu am identificat nicio neregulă care să îndeplinească criteriile necesare pentru aplicarea măsurilor de reglementare.”

Ian Hulme, director executiv pentru supravegherea reglementară, a declarat: „Oamenii ar trebui să poată avea încredere că informațiile personale pe care le furnizează instituțiilor medicale sunt în siguranță și protejate împotriva exploatării. Când această încredere este încălcată, este corect ca legea să ne permită să luăm măsuri. Nu vom ezita să inițiem urmărirea penală acolo unde este necesar și proporțional să o facem”.

Un purtător de cuvânt al London Clinic a declarat: „Cu toții suntem extrem de mândri că oferim cele mai înalte standarde de îngrijire și discreție pentru fiecare pacient de la The London Clinic. Ne bucurăm că colaborarea noastră cu ICO a dus la soluționarea acestui incident trist și izolat. Spitalul nu a încălcat nicio reglementare”.

Kate a anunțat că cancerul ei a intrat în remisie în ianuarie 2025. De atunci, în ultimele aproape 18 luni, ea și-a reluat treptat îndatoririle regale.