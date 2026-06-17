Prima pagină » Știri externe » Un angajat al unui spital din Marea Britanie a încercat să vândă dosarele medicale ale prințesei Kate

Un angajat al unui spital din Marea Britanie a încercat să vândă dosarele medicale ale prințesei Kate

Un fost angajat din domeniul sănătății de la London Clinic a primit un avertisment din partea Oficiului Comisarului pentru Informații (ICO) pentru utilizarea abuzivă deliberată a dosarului medical privat al Prințesei de Wales și pentru că s-a oferit să-l divulge în schimbul unui câștig financiar.
Un angajat al unui spital din Marea Britanie a încercat să vândă dosarele medicale ale prințesei Kate
Sursa foto: Mediafax Foto
Alexandra-Valentina Dumitru
17 iun. 2026, 17:02, Știri externe
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Potrivit The Independent, ICO a demarat o anchetă penală în martie 2024 cu privire la obținerea și divulgarea ilegală a informațiilor medicale către o terță parte fără consimțământul operatorului de date, după ce London Clinic a semnalat o încălcare a securității datelor.

La momentul respectiv, s-a raportat că cel puțin un membru al personalului a încercat să acceseze fișele medicale ale lui Kate în timp ce aceasta era internată la spitalul privat din centrul Londrei, în ianuarie.

Prințesa a rămas la clinică timp de 13 zile după ce a suferit o intervenție chirurgicală abdominală. Ulterior, în martie același an, ea a anunțat că a fost diagnosticată cu cancer, boală care a fost depistată în timpul operației.

ICO a transmis miercuri: „În urma unei evaluări complete în conformitate cu Codul procurorilor Coroanei și cu Politica de urmărire penală a ICO, ICO a emis o avertizare oficială unui fost cadru medical din Londra în legătură cu o infracțiune prevăzută la articolul 170 alineatul (5) din Legea privind protecția datelor din 2018.Conduita a implicat utilizarea abuzivă deliberată a unor informații personale extrem de sensibile și o ofertă de a le divulga în scopul obținerii unui câștig financiar, ceea ce reprezintă o încălcare clară a încrederii”.

„Spitalul nu a încălcat nicio reglementare”

ICO a precizat că avertismentul a reprezentat „măsura de aplicare a legii adecvată și proporțională”.

De asemenea, a adăugat: „Am analizat, de asemenea, dacă au existat probleme organizaționale mai ample legate de furnizarea serviciilor medicale în acest caz. Pe baza probelor disponibile, nu am identificat nicio neregulă care să îndeplinească criteriile necesare pentru aplicarea măsurilor de reglementare.”

Ian Hulme, director executiv pentru supravegherea reglementară, a declarat: „Oamenii ar trebui să poată avea încredere că informațiile personale pe care le furnizează instituțiilor medicale sunt în siguranță și protejate împotriva exploatării. Când această încredere este încălcată, este corect ca legea să ne permită să luăm măsuri. Nu vom ezita să inițiem urmărirea penală acolo unde este necesar și proporțional să o facem”.

Un purtător de cuvânt al London Clinic a declarat: „Cu toții suntem extrem de mândri că oferim cele mai înalte standarde de îngrijire și discreție pentru fiecare pacient de la The London Clinic. Ne bucurăm că colaborarea noastră cu ICO a dus la soluționarea acestui incident trist și izolat. Spitalul nu a încălcat nicio reglementare”.

Kate a anunțat că cancerul ei a intrat în remisie în ianuarie 2025. De atunci, în ultimele aproape 18 luni, ea și-a reluat treptat îndatoririle regale.

Recomandarea video

EXCLUSIV: 16 membri ai „taberei Thuma” au dat în judecată PNL. Ei cer anularea deciziilor anti-Veștea luate luni de conducerea PNL
G4Media
Legea din SUA veche de 70 de ani care îi șochează pe europeni
GSP.ro
Mutare de forță în Marea Britanie în lupta cu abuzurile Google. Ce obligații noi are gigantul tech când vine vorba de afișarea știrilor
Gandul
Insecta care a invadat Bucureștiul din cauza căldurii. Avertismentul autorităților
Cancan
Imaginile zilei: Gigi Becali a cărat „cărămizi” de bani cash cu papornița de hârtie!
Prosport
Familia din Galați rămasă pe drumuri după explozia dronei rusești primește 5.200 de euro de la Guvern. Ajutorul de la Primărie, în stadiul de promisiune. Aleșii locali se pregătesc să aloce bani pentru sport și biserici
Libertatea
Doliu în lumea filmului! Actrița celebră a fost găsită fără suflare în locuință. Vedeta a murit la doar 35 de ani
CSID
Cât costă cel mai nou sedan BMW în România?
Promotor
Ministerul Muncii a publicat proiectul legii salarizării: ce salarii cresc și ce salarii rămân la fel
Economedia
Am observat că ne citești din . Avem o versiune dedicată acestei țări. Vrei să o încerci?
Da