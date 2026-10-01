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„Un atac la adresa democrației”. Finlanda, în alertă după o serie de spargeri la casele unor parlamentari

Autoritățile finlandeze au anunțat joi că anchetează o serie de presupuse spargeri în locuințele unor parlamentari, iar președintele Alexander Stubb a declarat că, dacă se confirmă, acestea ar reprezenta „un atac la adresa democrației”.
„Un atac la adresa democrației”. Finlanda, în alertă după o serie de spargeri la casele unor parlamentari
Sursa foto: Mediafax Foto
Alexandra-Valentina Dumitru
01 oct. 2026, 15:44, Știri externe
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Un număr „semnificativ” de cazuri

În urma informațiilor apărute în presă despre spargeri, președintele Parlamentului, Jussi Halla-aho, a confirmat că instituția a fost informată despre un număr „semnificativ” de spargeri și semne ale unor tentative de intrare în locuințele mai multor politicieni, potrivit Euronews.

„Nu pot comenta cu exactitate numărul cazurilor suspecte despre care avem cunoștință, dar, în orice caz, este semnificativ”, a declarat Halla-aho.

El a adăugat că incidentele cunoscute s-au produs pe o perioadă mai lungă, primul caz fiind considerat că a avut loc în urmă cu aproximativ un an.

„În acest moment, nu există informații despre motiv sau despre cine este responsabil”, a subliniat el.

Poliția din Helsinki a deschis o anchetă preliminară

Vicepreședinta Parlamentului, Paula Risikko, care conduce grupul parlamentar pentru securitate, a declarat că a fost informată săptămâna trecută despre suspiciuni. Aceasta a adăugat că poliția din Helsinki a fost însărcinată cu „etapa inițială a anchetei”.

Într-un comunicat, poliția din Helsinki a confirmat că a fost lansată o anchetă preliminară în acest caz.

„Ancheta se află într-un stadiu incipient, iar poliția nu are alte informații de oferit în acest moment”, a transmis instituția.

Toți parlamentarii au fost sfătuiți să rămână vigilenți, să raporteze orice observații și să depună plângeri la poliție, dacă este necesar.

Cel puțin două locuințe, vizate

Cotidianul Ilta-Sanomat a relatat la începutul acestei săptămâni că parlamentarii au fost avertizați săptămâna trecută cu privire la posibile spargeri și că publicația avea informații despre cel puțin două intrări prin efracție în locuințe.

Președintele Stubb a declarat că „un atac asupra unui membru al Parlamentului este un atac asupra democrației”.

„Nu ar trebui permis sau acceptat sub nicio formă”, le-a spus el jurnaliștilor la o ceremonie organizată la Rovaniemi, în nordul îndepărtat al Finlandei, pentru prezentarea noilor avioane de luptă F-35 ale țării.

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