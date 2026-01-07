Prima pagină » Știri externe » Un cetățean suedez a fost reținut. Este suspectat de spionaj

Un cetățean suedez cu legături în cadrul forțelor armate ale țării va fi reținut în arest preventiv sub acuzația de spionaj, a decis miercuri un tribunal din Suedia.
Un cetățean suedez a fost reținut. Este suspectat de spionaj
07 ian. 2026, 17:53, Știri externe

Bărbatul, în vârstă de 33 de ani, a fost reținut de poliție duminică și este suspectat de spionaj din ianuarie 2025 până la momentul arestării sale, au declarat procurorii într-un comunicat, fără a oferi alte detalii, anunță Reuters.

Bărbatul a negat acuzațiile aduse împotriva sa, a declarat avocatul său în fața instanței.

Un purtător de cuvânt al forțelor armate a declarat pentru Reuters că bărbatul era sau fusese angajat al armatei, dar nu a furnizat detalii despre funcția pe care o deținea sau perioada în care a fost angajat.

