Un cetățean suedez a fost reținut. Este suspectat de spionaj

Bărbatul, în vârstă de 33 de ani, a fost reținut de poliție duminică și este suspectat de spionaj din ianuarie 2025 până la momentul arestării sale, au declarat procurorii într-un comunicat, fără a oferi alte detalii, anunță Reuters.

Bărbatul a negat acuzațiile aduse împotriva sa, a declarat avocatul său în fața instanței.

Un purtător de cuvânt al forțelor armate a declarat pentru Reuters că bărbatul era sau fusese angajat al armatei, dar nu a furnizat detalii despre funcția pe care o deținea sau perioada în care a fost angajat.