Prima pagină » Știri externe » Un cuplu indonezian a fost biciuit în public de 140 de ori pentru că a întreținut relații sexuale în afara căsătoriei

Un cuplu indonezian a fost biciuit în public de 140 de ori pentru că a întreținut relații sexuale în afara căsătoriei

Un cuplu din Indonezia a fost bătut cu nuiaua de 140 de ori pentru că a întreținut relații sexuale în afara căsătoriei și a consumat alcool, deoarece acest lucru încalcă Sharia, legea religioasă islamică.
Un cuplu indonezian a fost biciuit în public de 140 de ori pentru că a întreținut relații sexuale în afara căsătoriei
Foto: iStock
Laurentiu Marinov
30 ian. 2026, 11:46, Știri externe

Tânăra de 21 de ani a leșinat în timpul pedepsei publice de flagelare din provincia indoneziană Aceh. Trei femei ofițer au lovit-o pe rând cu un baston de ratan, în timp ce plângea. După ce s-a prăbușit, a fost dusă de pe scenă de către polițiste la o ambulanță, potrivit BBC.

Cuplul a fost biciuit joi, împreună cu alte patru persoane, inclusiv un ofițer din cadrul forțelor de poliție islamice, care au fost găsiți vinovați de încălcarea Sharia.

Flagelarea este o pedeapsă obișnuită pentru încălcarea legii islamice în Aceh, o regiune conservatoare din punct de vedere religios, deși practica a atras mult timp critici din partea grupurilor pentru drepturile omului, care o consideră crudă.

Conform codului penal islamic din Aceh, actul sexual în afara căsătoriei se pedepsește cu 100 de lovituri de nuia, în timp ce consumul de alcool se pedepsește cu 40 de lovituri.

Aceh este singura provincie din Indonezia, cu majoritate musulmană, care aplică Sharia și pedepsește multe dintre infracțiuni cu bătăi publice.

Recomandarea video

Discombobulatorul: ce se știe despre arma misterioasă folosită de Delta Force în Venezuela
G4Media
Ce se întâmplă cu pensiile în 2027? Vești proaste pentru toți pensionarii din România
Gandul
Criminalii lui Mario au amuțit instanța de tribunal azi. Decizia pe care au luat-o adolescenții și părinții lor i-a uimit pe judecători
Cancan
FOTO, Cea mai frumoasă femeie din lume, imagini spectaculoase!
Prosport
„Trebuia să îl fac pe soțul ei să o părăsească pentru a putea rămâne cu amantul!” „Măicuța Beatrice”, falsa clarvăzătoare care s-a îmbogățit din descântece și dezlegări de blesteme
Libertatea
Cele 2 zodii care riscă să ajungă la divorț în februarie 2026, potrivit experților în astrologie
CSID
Tragedia PAOK: Fiul a murit pe același drum unde tatăl își pierduse viața, în urmă cu 15 ani
Promotor