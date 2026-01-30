Un cuplu indonezian a fost biciuit în public de 140 de ori pentru că a întreținut relații sexuale în afara căsătoriei

Tânăra de 21 de ani a leșinat în timpul pedepsei publice de flagelare din provincia indoneziană Aceh. Trei femei ofițer au lovit-o pe rând cu un baston de ratan, în timp ce plângea. După ce s-a prăbușit, a fost dusă de pe scenă de către polițiste la o ambulanță, potrivit BBC.

Cuplul a fost biciuit joi, împreună cu alte patru persoane, inclusiv un ofițer din cadrul forțelor de poliție islamice, care au fost găsiți vinovați de încălcarea Sharia.

Flagelarea este o pedeapsă obișnuită pentru încălcarea legii islamice în Aceh, o regiune conservatoare din punct de vedere religios, deși practica a atras mult timp critici din partea grupurilor pentru drepturile omului, care o consideră crudă.

Conform codului penal islamic din Aceh, actul sexual în afara căsătoriei se pedepsește cu 100 de lovituri de nuia, în timp ce consumul de alcool se pedepsește cu 40 de lovituri.

Aceh este singura provincie din Indonezia, cu majoritate musulmană, care aplică Sharia și pedepsește multe dintre infracțiuni cu bătăi publice.