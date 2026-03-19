Liderii UE vor face presiuni asupra lui Viktor Orban pentru a ridica blocajul asupra împrumutului acordat Ucrainei

Se așteaptă ca liderii Uniunii Europene să exercite joi presiuni puternice asupra prim-ministrului ungar Viktor Orban pentru a-l determina să ridice blocajul impus asupra unui împrumut vital al UE în valoare de 90 de miliarde de euro acordat Ucrainei.
Liderii UE vor face presiuni asupra lui Viktor Orban pentru a ridica blocajul asupra împrumutului acordat Ucrainei
Sursa foto: Hepta via Mediafax Foto
Alexandra-Valentina Dumitru
19 mart. 2026, 03:55, Știri externe

Liderii UE au aprobat împrumutul în decembrie, dar Orban – care a menținut relații cordiale cu Rusia și s-a ciocnit în repetate rânduri cu Volodimir Zelenski – a blocat punerea sa în aplicare în februarie, invocând o dispută privind o conductă avariată de război, scrie Reuters.

Conducta Drujba transporta petrol rusesc prin Ucraina către Ungaria și Slovacia, dar a fost avariată de un atac rusesc în ianuarie, spun oficialii.

Ucraina afirmă că repararea va dura ceva timp, dar Ungaria insistă că acesta este deja gata de funcționare.

La summitul de joi de la Bruxelles, se așteaptă ca alți lideri ai blocului celor 27 de state să facă referire la un acord încheiat de Zelenski săptămâna aceasta pentru repararea conductei cu ajutorul tehnic și finanțarea UE și să-l preseze pe Orban să renunțe la opoziția sa față de împrumut, spun diplomații.

Riscuri pentru Kiev și credibilitatea liderilor UE

Poziția lui Orban a stârnit furia celorlalți lideri ai UE, întrucât se preconizează că Ucraina va rămâne fără bani în câteva săptămâni dacă nu primește finanțare nouă, iar schimbarea sa de poziție a pus sub semnul întrebării credibilitatea Consiliului European, cel mai înalt organism decizional al UE.

Orban, un aliat naționalist al lui Donald Trump, aflat în mijlocul unei campanii electorale dure pentru realegere, a fost adesea o piatră de încercare pentru politicienii mainstream din UE, dar nu s-a mai răzgândit până acum cu privire la un acord convenit între liderii UE, spun diplomații.

„În decembrie, am luat o decizie politică – o decizie politică la nivelul Consiliului European. Acum este momentul să o punem în aplicare”, a declarat miercuri președintele cipriot Nikos Christodoulides.

„Nu vreau să mă gândesc la un scenariu în care Uniunea Europeană decide ceva la nivelul Consiliului European, la nivelul celor 27 de lideri, iar această decizie politică nu este pusă în aplicare”, a spus el la un eveniment organizat la Bruxelles.

Mulți oficiali ai UE sunt deosebit de exasperați de blocajul impus de Orban, întrucât acesta a obținut o derogare de la plata costurilor împrumutului, alături de Republica Cehă și Slovacia.

Orban, însă, nu a dat până acum niciun semn că ar ceda. „Nu se livrează petrol? Nu se dau bani. E atât de simplu”, a postat el marți pe X.

Recomandarea video

Judecătoarea Ramona Milu, membră CSM, numără elefanții din sufrageria Justiției
G4Media
Oana Țoiu, întrebată în Parlament de ce a mințit că fiica lui Victor Ponta nu se afla pe lista pasagerilor care urmau să fie repatriați. Ce a răspuns ministra
Gandul
Se întoarce iarna în martie. Anunțul ANM despre lapoviță și ninsori în România
Cancan
FOTO. Prietena Arynei Sabalenka a încins imaginația fanilor cu apariția ei în costum de baie. Paula Badosa e într-o formă de vis
Prosport
China forjează un material de 10 ori mai puternic decât oțelul: un cablu de 2 milimetri poate trage un autobuz cu 54 de oameni la bord
Libertatea
Rețeta de post preferată de duhovnicul Arsenie Boca. Preparatul simplu care te va cuceri!
CSID
Exclusiv | Statul are peste 1,2 miliarde lei pt. Programul Rabla 2026. Câți bani ar putea folosi AFM pentru ecotichete
Promotor