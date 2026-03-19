Liderii UE vor face presiuni asupra lui Viktor Orban pentru a ridica blocajul asupra împrumutului acordat Ucrainei

Liderii UE au aprobat împrumutul în decembrie, dar Orban – care a menținut relații cordiale cu Rusia și s-a ciocnit în repetate rânduri cu Volodimir Zelenski – a blocat punerea sa în aplicare în februarie, invocând o dispută privind o conductă avariată de război, scrie Reuters.

Conducta Drujba transporta petrol rusesc prin Ucraina către Ungaria și Slovacia, dar a fost avariată de un atac rusesc în ianuarie, spun oficialii.

Ucraina afirmă că repararea va dura ceva timp, dar Ungaria insistă că acesta este deja gata de funcționare.

La summitul de joi de la Bruxelles, se așteaptă ca alți lideri ai blocului celor 27 de state să facă referire la un acord încheiat de Zelenski săptămâna aceasta pentru repararea conductei cu ajutorul tehnic și finanțarea UE și să-l preseze pe Orban să renunțe la opoziția sa față de împrumut, spun diplomații.

Riscuri pentru Kiev și credibilitatea liderilor UE

Poziția lui Orban a stârnit furia celorlalți lideri ai UE, întrucât se preconizează că Ucraina va rămâne fără bani în câteva săptămâni dacă nu primește finanțare nouă, iar schimbarea sa de poziție a pus sub semnul întrebării credibilitatea Consiliului European, cel mai înalt organism decizional al UE.

Orban, un aliat naționalist al lui Donald Trump, aflat în mijlocul unei campanii electorale dure pentru realegere, a fost adesea o piatră de încercare pentru politicienii mainstream din UE, dar nu s-a mai răzgândit până acum cu privire la un acord convenit între liderii UE, spun diplomații.

„În decembrie, am luat o decizie politică – o decizie politică la nivelul Consiliului European. Acum este momentul să o punem în aplicare”, a declarat miercuri președintele cipriot Nikos Christodoulides.

„Nu vreau să mă gândesc la un scenariu în care Uniunea Europeană decide ceva la nivelul Consiliului European, la nivelul celor 27 de lideri, iar această decizie politică nu este pusă în aplicare”, a spus el la un eveniment organizat la Bruxelles.

Mulți oficiali ai UE sunt deosebit de exasperați de blocajul impus de Orban, întrucât acesta a obținut o derogare de la plata costurilor împrumutului, alături de Republica Cehă și Slovacia.

Orban, însă, nu a dat până acum niciun semn că ar ceda. „Nu se livrează petrol? Nu se dau bani. E atât de simplu”, a postat el marți pe X.