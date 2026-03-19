Război în Orientul Mijlociu, ziua 20. Emiratele Arabe Unite califică atacurile asupra instalației de gaze drept „o escaladare periculoasă”/Explozii în centrul Israelului

Războiul din Orientul Mijlociu a intrat în a 20-a zi. Cele mai mari rafinării din lume au fost lovite de Iran. Emiratele Arabe Unite califică ultimele atacuri drept „o escaladare periculoasă”.
19 mart. 2026, 03:36, Știri externe

UPTADE. Explozii în centrul Israelului, în timp ce armata avertizează asupra unui nou val de rachete iraniene

Postul de televiziune israelian Channel 2 relatează despre explozii în zona centrală a țării, pe fondul sirenelor de raid aerian din regiune, potrivit Al Jazeera.

Aceste evenimente au avut loc la scurt timp după ce armata israeliană a anunțat că a detectat un nou val de rachete provenite din Iran.

UPTADE. Emiratele Arabe Unite consideră atacurile asupra instalației de gaze din Habshan și a câmpului petrolier Bab „o escaladare periculoasă”

Emiratele Arabe Unite au condamnat, joi dimineața, atacurile Iranului asupra instalației de gaze Habshan și a câmpului Bab, calificându-le drept o „escaladare periculoasă”, pe fondul intensificării războiului dus de Israel și Statele Unite împotriva Republicii Islamice.

Rezumatul ultimelor ore

  • Qatarul le-a ordonat atașaților militari și de securitate iranieni să părăsească țara, după ce rachetele iraniene au lovit principala sa instalație de gaze de la Ras Laffan.
  • Emiratele Arabe Unite au închis instalațiile de gaze de la Habshan, din Abu Dhabi, în urma unui atac iranian, în timp ce Arabia Saudită a declarat că două dintre rafinăriile sale din Riad au fost, de asemenea, atacate.
  • Aceste evenimente au avut loc după ce Israelul a atacat marina iraniană în nordul Bandar Anzali și câmpul de gaze South Pars, președintele iranian Masoud Pezeshkian avertizând asupra unor „consecințe incontrolabile” care ar putea „cuprinde întreaga lume”.
  • Atacurile de represalii ale Iranului asupra Israelului au ucis patru persoane în Tel Aviv și în Cisiordania ocupată.
  • Forțele israeliene continuă să bombardeze Beirut și sudul Libanului, în timp ce numărul victimelor atacurilor a ajuns la cel puțin 968.
  • Ministrul israelian al Apărării, Israel Katz, a declarat că un atac israelian l-a ucis pe ministrul iranian al informațiilor, Esmail Khatib.
  • Directorul Serviciului Național de Informații al SUA, Tulsi Gabbard, a declarat în fața Comisiei de Informații a Senatului că guvernul din Iran „pare să fie intact, dar în mare parte slăbit”.

