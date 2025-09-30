Un fost consilier al unui deputat german, acuzat de spionaj pentru China, așteaptă verdictul

Principalul inculpat, Jian Guo, a lucrat ca membru al personalului pentru Maximilian Krah din cadrul partidului Alternativa pentru Germania (AfD), cu sediul la Bruxelles, pe vremea când Krah era europarlamentar, între 2019 și 2024.

Procurorii spun că Guo, cetățean german, a lucrat pentru serviciile secrete chineze din 2002 și și-a folosit poziția în biroul lui Krah pentru a aduna informații despre afacerile europene și AfD.

Krah, acum deputat la Berlin, a mărturisit instanței luna aceasta că nu știa de acuzațiile aduse lui Guo și că l-a angajat datorită abilităților sale lingvistice și experienței în conducerea unei firme de import-export.

Guo este acuzat, de asemenea, că ar fi fost intermediarul unui al doilea presupus agent, un cetățean chinez identificat drept Yaqi X., care este, de asemenea, judecat sub acuzația de spionaj asupra companiilor de apărare germane.

La începutul procedurilor, Yaqi X., care lucra la o firmă ce furniza servicii logistice aeroportului din Leipzig, a recunoscut că i-a transmis lui Guo informații despre orarele zborurilor și mișcările de marfă.

Procurorii au cerut șapte ani și jumătate de închisoare pentru Guo și doi ani și nouă luni pentru Yaqi X.

Apărarea a solicitat instanței să-l achite pe Guo și să-i acorde o pedeapsă cu suspendare lui Yaqi X.

Acesta din urmă este acuzat că a colectat informații despre avioane militare, trupe și drone, inclusiv despre cele trimise în Israel.