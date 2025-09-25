Un important angajat al lui Donald Trump părăsește Casa Albă

Plecarea sa iminentă îl face cel mai important membru al personalului care a părăsit Casa Albă în cel de-al doilea mandat al lui Trump, care se află acum la opt luni. Nu este neobișnuit ca angajații Casei Albe să plece după aproximativ un an.

Stabilitatea relativă a personalului acestei administrații este o abatere de la primul mandat al lui Trump, care a fost caracterizat de fluctuații frecvente de personal.

Budowich, care a refuzat să comenteze miercuri, a fost purtătorul de cuvânt al lui Trump după ce acesta a părăsit funcția în 2021 și ulterior a condus super-organizația PAC MAGA Inc., aliniată cu Trump, înainte de a se reîntoarce în campania din 2024.

Până acum, cel mai important consilier care a plecat fusese Mike Waltz. Însă, deși a fost demis din funcția de consilier pentru securitate națională în luna mai, a fost confirmat ulterior ca ambasador al lui Trump la Națiunile Unite.