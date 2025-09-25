Prima pagină » Știri externe » Un important angajat al lui Donald Trump părăsește Casa Albă

Taylor Budowich, adjunctul șefului de cabinet al președintelui Donald Trump responsabil cu comunicarea, va părăsi administrația la sfârșitul acestei luni, potrivit CNN.
Sursa foto: Cody Hendrix/White House/dpa -
Laurentiu Marinov
25 sept. 2025, 06:27, Știri externe

Plecarea sa iminentă îl face cel mai important membru al personalului care a părăsit Casa Albă în cel de-al doilea mandat al lui Trump, care se află acum la opt luni. Nu este neobișnuit ca angajații Casei Albe să plece după aproximativ un an.

Stabilitatea relativă a personalului acestei administrații este o abatere de la primul mandat al lui Trump, care a fost caracterizat de fluctuații frecvente de personal.

Budowich, care a refuzat să comenteze miercuri, a fost purtătorul de cuvânt al lui Trump după ce acesta a părăsit funcția în 2021 și ulterior a condus super-organizația PAC MAGA Inc., aliniată cu Trump, înainte de a se reîntoarce în campania din 2024.

Până acum, cel mai important consilier care a plecat fusese Mike Waltz. Însă, deși a fost demis din funcția de consilier pentru securitate națională în luna mai, a fost confirmat ulterior ca ambasador al lui Trump la Națiunile Unite.