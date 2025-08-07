Un înalt oficial al UE trage un semnal de alarmă: Acțiunile Israelului în Gaza seamănă „foarte mult” cu un genocid

Teresa Ribera, vicepreședinta Executivului Comisiei Europene, a afirmat că înfometarea, strămutarea și uciderea populației din Gaza „seamănă foarte mult” cu un genocid. Comentariul acesteia reprezintă una dintre cele mai dure poziții luate de Bruxelles în privința ostilităților comise de Israel în Gaza.

Într-o declarație pentru POLITICO, Teresa Ribera, a subliniat situația umanitară gravă din Gaza, spunând că „ceea ce vedem este o populație concretă care este ținta atacurilor, ucisă și condamnată la moarte prin înfometare”. În plus, ea a mai evidențiat și faptul că populația din Gaza este „supusă bombardamentelor și împușcăturilor chiar și atunci când încearcă să obțină ajutor umanitar. Orice urmă de umanitate lipsește, iar martorii nu sunt acceptați”.

Ea a concluzionat că dacă acest lucru „nu este genocid, seamănă foarte mult cu definiția folosită pentru a-i exprima semnificația”.

Comisia Europeană, ca instituție, nu a folosit până acum termenul de „genocid” pentru a descrie acțiunile Israelului în Gaza. Comentariul înaltului oficial al UE vine în completarea poziționării din ultima perioadă a mai multor țări din blocul comunitar, care și-au întărit poziția față de Israel ca răspuns la avertismentele grave privind foametea din Gaza.

Israelul a respins în repetate rânduri acuzațiile de comitere a genocidului, care implică din punct de vedere juridic intenția de a distruge un popor, în totalitate sau parțial. De asemenea, Guvernul insistă că este angajat într-un război de autoapărare împotriva Hamas.