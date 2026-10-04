Un incendiu care amenința accesul către faimosul Machu Picchu este complet sub control

Incendiul a izbucnit vineri pe versanții Văii Sacre a Incașilor, în regiunea Cusco,unde se află gara din Ollantaytambo, cea mai aglomerată pentru mersul la Machu Picchu, potrivit Le Figaro.

„După multe ore de stingere continuă a incendiilor, se confirmă că incendiul este complet sub control”, au declarat pompierii din Cusco într-un comunicat. „Operațiunile la sol au oprit răspândirea flăcărilor și au neutralizat punctele critice care amenințau zona”, au adăugat aceștia.

Incendiul a izbucnit în urma arderii tufișurilor, o practică obișnuită pentru fermierii din zonă, în această perioadă a anului pentru a curăța terenurile și a crea câmpuri arabile, potrivit lui Miguel Osco, șeful Biroului Regional pentru Managementul Dezastrelor și Securitate din Cusco. Machu Picchu este principala atracție turistică a Peru, atrăgând aproape trei milioane de vizitatori anual.