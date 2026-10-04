Prima pagină » Știri externe » Un incendiu care amenința accesul către faimosul Machu Picchu este complet sub control

Un incendiu care amenința accesul către faimosul Machu Picchu este complet sub control

Un incendiu izbucnit într-o zonă defrișată, care amenința principalul drum de acces către faimosul oraș incaș Machu Picchu din Peru, a fost pus sub control. O persoană a murit, iar alte două au fost rănite, au anunțat duminică pompierii.
Un incendiu care amenința accesul către faimosul Machu Picchu este complet sub control
Hepta/Mediafax Foto
Laurențiu Marinov
04 oct. 2026, 23:43, Știri externe
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Incendiul a izbucnit vineri pe versanții Văii Sacre a Incașilor, în regiunea Cusco,unde se află gara din Ollantaytambo, cea mai aglomerată pentru mersul la Machu Picchu, potrivit Le Figaro.

„După multe ore de stingere continuă a incendiilor, se confirmă că incendiul este complet sub control”, au declarat pompierii din Cusco într-un comunicat. „Operațiunile la sol au oprit răspândirea flăcărilor și au neutralizat punctele critice care amenințau zona”, au adăugat aceștia.

Incendiul a izbucnit în urma arderii tufișurilor, o practică obișnuită pentru fermierii din zonă, în această perioadă a anului pentru a curăța terenurile și a crea câmpuri arabile, potrivit lui Miguel Osco, șeful Biroului Regional pentru Managementul Dezastrelor și Securitate din Cusco. Machu Picchu este principala atracție turistică a Peru, atrăgând aproape trei milioane de vizitatori anual.

Recomandarea video

Fostul ministru Bogdan Ivan a trimis Corpul de control al Ministerului Energiei la Romgaz după ce compania de stat a refuzat să semneze un contract pentru achiziția de GNL din SUA din cauza prețului considerat prea mare
G4Media
Momentul șocant care l-a făcut pe selecționer să plece de la naționala României: „10 jucători râdeau în hohote”
GSP.ro
Românii plătesc cu peste 12% mai mult pentru locuințe, în 2026. Ce se întâmplă cu piața imobiliară din alte state europene
Gandul
Lovitură pentru Ian după concertul de la Arenele Romane! Trapperul a fost reținut pentru 24 de ore
Cancan
„Atât de sexy”. Prezentatoarea TV s-a pozat alături de sora ei și fanii au reacționat
Prosport
Rusia amenință NATO cu armele nucleare. Avertisment dur pe fondul crizei din Marea Baltică
Libertatea
Zeama de la murături este tulbure? Nu te grăbi să arunci borcanul. Ce înseamnă, de fapt, și când trebuie să te îngrijorezi
CSID
BYD Sealion 5, același scor de siguranță ca Dacia Bigster. Unde este deficitar SUV-ul chinezesc?
Promotor