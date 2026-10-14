Un judecător prelungește accesul CNN, MS NOW și Politico la Casa Albă pe fondul unui litigiu juridic

Un judecător federal a prelungit accesul jurnaliștilor de la CNN, MS NOW și Politico la Casa Albă, după ce a decis marți că președintele Donald Trump a încălcat probabil legea atunci când a încercat să le interzică accesul.

Decizia reprezintă cea mai recentă înfrângere juridică a președintelui american în disputa privind libertatea presei, potrivit Reuters și AFP.

Judecătorul districtual american Timothy Kelly a emis o decizie scrisă în care a detaliat ordinul de urgență din 24 septembrie, prin care restabilise accesul jurnaliștilor.

Organizațiile de presă și grupurile care apără libertatea presei l-au acuzat pe Trump că a recurs la represalii neconstituționale împotriva jurnaliștilor din cauza știrilor care nu îi erau pe plac.

Ordinul emis luna trecută de Timothy Kelly le-a oferit jurnaliștilor de la CNN, MS NOW și publicației Politico acces temporar în incinta Casei Albe.

Marți, judecătorul a emis o ordonanță provizorie, care va rămâne în vigoare până la pronunțarea unei decizii definitive în procesul intentat de organizațiile de presă, cu excepția cazului în care o instanță de apel anulează ordinul.

„Pe scurt, aceasta este o discriminare ilegală bazată pe opinii”, a scris judecătorul, care a adăugat că „nimeni nu ar trebui să interpreteze această decizie ca sugerând că plângerile președintelui Trump sunt nefondate”.

Trump l-a numit pe Timothy Kelly în funcție în 2017, în timpul primului său mandat prezidențial.

Campania lui Trump împotriva mass-mediei

Și alți președinți americani au avut în trecut conflicte cu presa din țară, însă campania lui Donald Trump împotriva mass-mediei a fost fără precedent de această dată.

El a încălcat tradiții vechi de decenii prin refuzul de a acorda acces de bază mai multor organizații importante de presă, lansând atacuri personale la adresa jurnaliștilor pentru reportajele lor și favorizând instituțiile considerate apropiate administrației.

Acesta a anunțat interdicția în septembrie pe platforma sa de socializare, afirmând că CNN, Politico și MS NOW „nu ar trebui să poată scrie sau difuza în mod constant FICȚIUNE și MINCIUNI atunci când prezintă știri despre președintele Statelor Unite”.

Departamentul de Justiție a susținut în instanță argumentul lui Trump potrivit căruia interdicția era justificată din motive de securitate națională.

Presa a afirmat că revocarea permiselor de acces la Casa Albă a reprezentat o măsură de represalii ilegală ca urmare a modului în care au prezentat știrile, acuzând administrația Trump că a inventat motive legate de securitatea națională pentru a justifica decizia.

În cadrul procesului, publicațiile au susținut că interdicția încalcă prevederile Primului Amendament al Constituției SUA privind libertatea de exprimare și libertatea presei, precum și dreptul lor la un proces echitabil, adică la un tratament corect din partea guvernului.

La 24 septembrie, Casa Albă a restabilit acreditările jurnaliștilor de la CNN, MSNBC și Politico, după ce judecătorul Kelly a decis că interdicția „a încălcat drepturile lor constituționale la o procedură legală echitabilă”.