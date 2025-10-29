Un jurnalist BBC, blocat în Vietnam și supus mai multor zile de interogatorii 

Autoritățile din Vietnam au reținut pașaportul și cartea de identitate ale unui jurnalist vietnamez care lucrează pentru BBC, împiedicându-l să părăsească țara și supunându-l unor interogatorii repetate, potrivit unui material publicat de The Guardian.

Jurnalistul, care locuiește și lucrează în Thailanda, a revenit în Vietnam în luna august pentru a-și reînnoi documentele de călătorie.

Deși pașaportul i-a fost reemis, poliția l-a reținut și l-a chemat la audieri, adresând întrebări legate de activitatea sa jurnalistică, au declarat surse apropiate cazului.

BBC a confirmat situația, precizând că reporterul nu a putut părăsi Vietnamul de mai multe luni, timp în care a fost supus la zile întregi de interogatorii.

„Suntem profund îngrijorați de starea de bine a colegului nostru și cerem autorităților să îi permită imediat să plece și să îi returneze pașaportul”, a transmis BBC într-un comunicat.

Cazul iese la iveală în timpul vizitei oficiale a liderului vietnamez, secretarul general To Lâm, în Regatul Unit, unde este primit de premierul britanic Keir Starmer.

Prieteni ai jurnalistului speră ca situația să fie ridicată în discuțiile bilaterale.

Vietnam este considerat unul dintre cele mai restrictive state din lume pentru libertatea presei, potrivit Reporters sans Frontieres, care îl plasează pe locul 173 din 180 în clasamentul global.

Presa locală este puternic cenzurată, iar jurnaliștii și disidenții sunt frecvent arestați.