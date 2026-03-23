Un ministru israelian cere anexarea sudului Libanului

Afirmațiile au fost făcute luni, în contextul intensificării bombardamentelor israeliene asupra infrastructurii și localităților din sudul libanez, într-o operațiune militară pe care Israelul o justifică prin lupta împotriva Hezbollah, susținut de Iran, scrie Reuters.

Declarațiile lui Smotrich reprezintă cele mai explicite poziții ale unui oficial israelian de rang înalt privind o posibilă anexare de teritoriu libanez.

Acesta a afirmat, într-un interviu radio, că „noua frontieră a Israelului trebuie să fie Litani”, anunțând că actuala campanie militară trebuie să ducă la o „realitate complet diferită”, inclusiv prin modificarea granițelor.

Smotrich este liderul unui mic partid de extremă dreapta din coaliția premierului Benjamin Netanyahu, iar pozițiile sale depășesc adesea linia oficială a guvernului.

Impact umanitar major în sudul Libanului

Libanul a fost atras în conflict pe 2 martie, după ce Hezbollah a lansat rachete asupra teritoriului israelian. De atunci, Israelul a emis ordine de evacuare pentru toți locuitorii din sudul râului Litani, considerat bastion al grupării militante.

Autoritățile libaneze susțin că peste 1.000 de persoane au fost ucise, iar mai mult de un milion au fost forțate să își părăsească locuințele.

Loviturile aeriene au distrus poduri și drumuri esențiale, izolând comunități întregi, inclusiv orașul de frontieră Rmeish.

Biroul premierului israelian nu a comentat oficial declarațiile lui Smotrich, însă ministrul apărării Israel Katz a sugerat anterior că Libanul ar putea suferi „pierderi teritoriale” dacă nu dezarmează Hezbollah.

ONU a criticat atacurile asupra infrastructurii civile și ordinele de evacuare pe scară largă, considerându-le potențiale încălcări ale dreptului internațional umanitar.

În paralel, un oficial libanez a declarat pentru Reuters că Beirutul mizează pe presiuni diplomatice externe și pe o eventuală mediere regională pentru a pune capăt conflictului.