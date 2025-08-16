Un mort și zeci de răniți după un accident feroviar în Danemarca

În urma accidentului, o femeie de 60 de ani a decedat, iar alte 27 de persoane au fost rănite în accident, cinci în stare gravă, dintre care doi în stare critică la spital, informează poliția daneză. În total, 106 persoane se aflau la bordul trenului.

Echipele de intervenție au folosit o macara pentru a ridica vagoanele avariate și a se asigura că nu mai există răniți.

Prim-ministrul danez, Mette Frederiksen, a transmis condoleanțe: „Gândurile mele se îndreaptă către rude, către numeroșii răniți și către toți cei afectați în prezent de accident. Sper ca toți să primească cel mai bun ajutor și sprijin posibil”.