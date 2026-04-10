Un ONG african îl dă în judecată pe Prințul Harry pentru prejudiciul adus reputației sale

ONG-ul „Sentebale a inițiat o procedură judiciară la Înalta Curte a Angliei și Țării Galilor”, a declarat asociația într-un comunicat transmis AFP. „Asociația solicită intervenția și protecția instanței, precum și despăgubiri pentru prejudiciul suferit în urma unei campanii media coordonate lansate pe 25 martie 2025, care a perturbat operațiunile sale și a afectat reputația sa, a conducerii sale și a partenerilor săi strategici”, a declarat ONG-ul, potrivit Le Figaro.

Documentele judiciare online arată că Prințul Harry este implicat alături de Mark Dyer, fost administrator al Sentebale, potrivit presei britanice. „Au fost inițiate proceduri împotriva Prințului Harry și a lui Mark Dyer, identificați oficial drept arhitecții acestei campanii media defăimătoare care a avut un impact considerabil și a declanșat un val de hărțuire cibernetică împotriva organizației caritabile și a conducerii acesteia”, se arată în comunicat.

În august anul trecut, autoritatea britanică de reglementare a asociațiilor a remarcat „slăbiciuni de guvernanță” în cadrul Sentabale, dar a susținut că nu a găsit nicio dovadă de hărțuire, o acuzație formulată împotriva lui Harry de către președinta ONG-ului, Sophie Chandauka, în martie 2025.

ONG fondat pentru a oferi asistență tinerilor care trăiesc cu HIV

ONG-ul Sentebale a fost fondat în 2006 pentru a oferi asistență tinerilor care trăiesc cu HIV/SIDA în Lesotho și, ulterior, în Botswana. Harry, fiul mai mic al regelui Charles al III-lea, și cofondatorul organizației, Prințul Seeiso de Lesotho, și-au anunțat demisia din asociație în 2025.

După o anchetă de luni de zile, Comisia pentru Organizații Caritabile a anunțat că nu a găsit nicio dovadă de hărțuire pe scară largă sau sistemică, inclusiv misoginie sau rasism împotriva unei femei de culoare din cadrul asociației.

Dar ea a respins „toate părțile pentru că au permis (conflictului) să se desfășoare public”, argumentând că „eșecul administratorilor de a rezolva disputele interne a avut repercusiuni grave asupra reputației asociației”. Harry alesese numele Sentebale în omagiu adus mamei sale, Diana, care a murit într-un accident de mașină la Paris în 1997, când el avea 12 ani. Numele înseamnă „nu mă uita” în sesotho. Este folosit și pentru a-ți lua rămas bun.