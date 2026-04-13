Un tablou Picasso în valoare de 1 milion de euro va fi câștigat în cadrul unei tombole caritabile

Picasso a pictat tabloul „Tête de Femme” (Cap de femeie) în guașă pe hârtie în 1941. Platforma de vânzări online a organizatorilor tombolei spune că numărul de bilete va fi limitat la 120.000, ceea ce înseamnă că extragerea ar putea aduce 12 milioane de euro dacă toate biletele sunt vândute.

Din încasări, 1 milion de euro va fi plătit Galeriei Operei, o agenție internațională de artă care deține tabloul. Tombola va fi donată Fundației de Cercetare a Alzheimerului, cu sediul într-unul dintre cele mai importante spitale publice din Paris, potrivit The Guardian.

Organizatorii spun că două tombole anterioare cu Picasso au strâns peste 10 milioane de euro pentru activități culturale în Liban și programe de apă și igienă în Africa.

La tombola inaugurală „1 Picasso pentru 100 €”, din 2013, un muncitor la o instalație de sprinklere din Pennsylvania a câștigat tabloul „Omul cu pălăria de operă”, pictat de maestrul spaniol în 1914, în perioada sa cubistă.

Picasso a fost foarte generos

Un al doilea Picasso, pictura în ulei pe pânză „Nature Morte”, a fost tras la sorți în 2020 și a ajuns la un contabil din Italia, al cărui fiu îi cumpărase biletul cadou de Crăciun.

Acea natură moartă, pictată în 1921, a fost cumpărată pentru tombolă de la colecționarul de artă miliardar David Nahmad, care a susținut într-un interviu că Picasso ar fi fost de acord cu tombola operelor sale. Picasso a murit în 1973.

„Picasso a fost foarte generos. I-a dat tablouri șoferului său, croitorului său”, a spus Nahmad. „Își dorea ca arta sa să fie colecționată de tot felul de oameni, nu doar de cei super-bogați.”

„Tête de Femme” va fi expusă la casa de licitații Christie’s din Paris începând de luni, iar tragerea la sorți va avea loc acolo, marți, la ora 18:00, ora locală.