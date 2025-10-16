Un tablou de Picasso, estimat la 600.000 de euro, a dispărut în timpul unui transfer

Potrivit presei locale din Granada citată de Le Figaro, în sudul Spaniei, tabloul „Natură moartă cu chitară”, pictat la începutul secolului XX de Picasso, urma să fie expus publicului începând de săptămâna trecută la Fundația Caja Granada.

Această pictură în ulei pe pânză este estimată la aproximativ 600.000 de euro.

Toate operele prezentate în orașul andaluz provin din colecții private, potrivit unui comunicat al organizatorilor.

Valoarea inestimabilă a lucrărilor lui Picasso le face ținte preferate pentru hoți.

În 1976, peste 100 de tablouri ale artistului spaniol fuseseră furate la Avignon, în sud-estul Franței. Întregul set de lucrări a fost, însă, recuperat ulterior.

Pablo Picasso, născut în 1881 la Malaga, în sudul Spaniei, și decedat în 1973 la Mougins, în sud-estul Franței, este considerat unul dintre cei mai mari pictori din istorie.