Ungaria acuză Ucraina că ar putea amenința infrastructura energetică a Europei

Ministrul Cancelariei premierului Ungariei, Gergely Gulyás, a declarat recent, în cadrul unui eveniment electoral pentru premierul Viktor Orbán, transmis de postul Hír TV, că Ucraina ar putea reprezenta un risc pentru infrastructura energetică a Europei.

Ungaria: Ucraina, risc pentru energia Europei

„Să nu ne facem iluzii: Ucraina poate amenința sursele de energie ale Europei și aprovizionarea energetică și poate face acest lucru chiar și cu mijloace militare”, a declarat Gulyás.

Oficialul ungar a invocat precedentul conductelor Nord Stream. „Să ne gândim la avarierile conductelor germane Nord Stream, afectate de explozii în 2022, dar pe care germanii nu le-au sancționat, deși a fost un atac terorist”, a spus acesta.

Gulyás: NATO, obligat să intervină dacă un stat membru este atacat

Ministrul a făcut referire și la posibile riscuri pentru infrastructura energetică din regiune, inclusiv pentru TurkStream. El a explicat cadrul de funcționare al NATO, subliniind că Alianța este una defensivă și acționează doar în cazul unui atac asupra teritoriului unui stat membru.

„NATO, conform tratatului său de apărare, este o alianță militară defensivă care protejează teritoriul statelor membre”, a afirmat oficialul, făcând referire la obligațiile de apărare colectivă prevăzute de tratat. „Dacă TurkStream este atacat pe teritoriul Turciei, atunci poate fi considerat un atac asupra Turciei. Dacă însă are loc în afara teritoriului unui stat membru, atunci nu este considerat un atac asupra statului”.

„Obligația de apărare a NATO există doar în cazul unui atac asupra unui stat”, a subliniat Gulyás.

Continuă disputa ”Drujba”

Tensiunile dintre Budapesta și Kiev au escaladat după întreruperea livrărilor de petrol prin conducta Drujba, una dintre principalele rute de transport pentru petrolul rusesc către Europa Centrală, care alimentează rafinăriile din Ungaria și Slovacia. Fluxurile au fost oprite la finalul lunii ianuarie, după avariarea infrastructurii în urma unor atacuri atribuite Rusiei, iar reluarea livrărilor a devenit subiect de dispută politică între cele două țări.