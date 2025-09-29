UNICEF: Bebelușii aflați la incubatoare în Gaza sunt în pericol pe măsura intensificării atacurilor

Autoritățile sanitare palestiniene afirmă că tancurile înconjoară zona din apropierea spitalului Al Helo, unde cel puțin 12 copii se află în incubatoare, potrivit Reuters. Medicii au declarat că locul a fost bombardat.

Imaginile video obținute de Reuters arată că saloanele și paturile spitalului sunt acoperite de moloz.

„Este timpul să-i mutăm, deoarece orașul Gaza a devenit din nou o zonă de luptă, dar unde să-i mutăm? Nu există niciun loc sigur unde să-i ducem”, a declarat pentru Reuters purtătorul de cuvânt al UNICEF, Ricardo Pires.

Autoritățile israeliene nu au răspuns imediat la solicitarea de comentarii.

Evacuarea bebelușilor, mulți dintre ei nou-născuți, va însemna mutarea lor în cărucioare improvizate, înveliți în pături, cu rezervoare portabile de oxigen și perfuzii, a spus Pires. Totuși, ei ar putea fi expuși la infecții, temperaturi variabile sau epuizarea rezervelor în timpul transferului.

„Mutarea lor pare cea mai bună opțiune pe care o avem acum… dar, în același timp, este una foarte riscantă.”

Nu a fost clar imediat care spitale ar putea primi bebelușii, multe dintre ele fiind avariate, supraaglomerate și confruntându-se cu lipsuri.

Pires s-a aflat luna trecută în orașul Gaza, unde a văzut unul dintre copii – o fetiță prematură pe nume Narges care, a spus el, a fost scoasă din pântecele mamei sale moarte, care fusese împușcată în cap.

„Suntem foarte îngrijorați nu numai pentru ea, ci și pentru toți ceilalți copii”, a spus el, adăugând că eforturile de a-i contacta tatăl și medicii au fost fără succes de la bombardament.

În orașul Gaza, sunt mai mulți copii decât incubatoare și unii dintre ei le împart, a spus el, adăugând că Israelul a respins unele cereri de importare a mai multor incubatoare. Pires a spus că a văzut patru copii într-un singur incubator luna trecută.