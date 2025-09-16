Uniunea Europeană ameninţă Israelul cu sancţiuni dacă nu opreşte ofensiva terestră în Gaza

„Intervenţia militară va duce la mai multă distrugere, mai multe victime şi mai multe deplasări forţate”, a declarat Anouar El Anouni, purtător de cuvânt al Comisiei Europene.

„Aceasta va agrava, de asemenea, situaţia umanitară deja catastrofală şi va pune în pericol vieţile ostaticilor”.

Miercuri, principalul diplomat al UE, Kaja Kallas, va prezenta reprezentanţilor naţionali propuneri pentru creşterea presiunii asupra Israelului în legătură cu campania sa militară din Gaza.

Preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat că va solicita aprobarea statelor membre pentru noi sancţiuni împotriva extremiştilor de dreapta din Israel şi pentru o suspendare parţială a unui acord comercial cu Israelul. De asemenea, ea a spus că va îngheţa milioane de euro acordate de executivul UE Israelului, ceea ce nu ar necesita aprobarea tuturor ţărilor membre.