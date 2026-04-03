Vance se va concentra pe eforturile împotriva fraudei în statele democrate, spune Trump

Președintele SUA Donald Trump a declarat vineri că vicepreședintele JD Vance se va concentra pe investigarea fraudei în statele conduse de democrați în noul său rol de „țar al fraudei”.
Sursa: Hepta/Mediafax Foto
Andrei Rachieru
03 apr. 2026, 16:02, Știri externe

„Focusul său va fi PESTE TOT, dar în principal în acele state albastre”, a spus Trump într‑o postare pe Truth Social, evidențiind California, Illinois, Minnesota, Maine și New York.

Trump a spus că „percheziitiile au început deja” în Los Angeles, fără a oferi detalii.

Trump a semnat luna trecută un ordin executiv prin care a lansat o forță națională condusă de Vance, menită să demonstreze afirmațiile președintelui că fonduri federale destinate programelor de asistență socială sunt furate în unele state.

